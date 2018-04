Iflandia

"Rendimos homenaje a los músicos que nos gustan y nos han influido"

18/04/2018

Charlamos con Xabi Garre de la banda donostiarra Señor No y con Alberto González del grupo vizcaíno Aterkings antes de su homenaje en Izar&Star respectivamente a Ron Asheton y The Sonics

En la banda norteamericana The New Order, tocó el mítico guitarrista Ron Asheton tras abandonar los Stooges de Iggy Pop. Un músico que marcó a toda una generación de guitarristas desde grupos como los citados y los Destroy All Monsters y New Race. Un músico que apareció muerto en su cama de un ataque al corazón, según la policía, en 2009 a los 60 años y al que va a rendir homenaje la banda donostiarra Señor No dentro del ciclo Izar&Star, en tres conciertos a celebrarse este jueves en Kafe Antzokia de Bilbao, el viernes en Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz y el domingo en la donostiarra Le Bukowsky. En las citas de Bilbao y Donostia también se rendirá homenaje a otra banda mítica estadounidense The Sonics.

The Sonics fue un grupo garajero surgido en los años 60 y que dejó algunos clásicos por el camino. Hace unos diez años varios de sus componentes volvieron a la carretera pero con un sonido un poco más adocenado. En las últimas formaciones ya solo quedaba de la formación original el saxofonista Rob Lind. A esta banda le va a rendir homenaje en este doble concierto el grupo vizcaíno Aterkings, que son como el Guadiana, que aparecen y desaparecen. Hemos charlado con Xabi Garre de Señor No y Alberto González de Aterkings.