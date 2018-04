La Jungla Sonora

Música

Monográfico sobre el sello Crypt Records, creado en 1983 por Tim Warren

G.H. & J.M. | Radio Euskadi

03/04/2018

Monográfico sobre el sello Crypt Records, creado en 1983 por Tim Warren con su sede principal en Hamburgo. Especializado en garage punk, también publica surf, rockabilly y punk rock.

# 6.262: monográfico sobre el sello Crypt Records, creado en 1983 por Tim Warren con su sede principal en Hamburgo. Especializado en garage punk, también publica surf, rockabilly y punk rock. El programa cuenta con el guion de Gotzon Hermosilla.

Crypt Records, el sello del inimitable Tim Warren, cumple en agosto 35 años, una razón como cualquier otra para recordar a un sello sobre todo durante los años 80 fue baluarte del garage y el punk com raices rockanrolleras. Surgido en Estados Unidos pero posteriormente relocalizado en Hamburgo (Alemania) Crypt Records fue en un principio conocido por ser el sello que editó los seminales recopilatorios “Back from the grave”, que rescataba ignotos temas de bandas de garage de los 60 y de los que llegaron a editarse diez volúmenes, pero cuando decidió publicar discos de bandas contemporáneas, en poco tiempo se convirtió en uno de los sellos de referencia en este tipo de sonidos.