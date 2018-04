La mecánica del caracol

Ciencia

La lupa cósmica que encontró a Icaro y cormoranes: hábiles pescadores

E.C. | La mecánica del caracol

04/04/2018

Ruth Lazkoz describe el efecto de lente gravitacional ha permitido observar la luz de la estrella más lejana avistada.Juan Ignacio Pérez Iglesias describe las adaptaciones de los cormoranes a la pesca

Un cúmulo de galaxias muy lejano ha conseguido crear el efecto de lupa necesario para que llegue a la Tierra la luz de una estrella que existió cuando el universo tenía solo una tercera parte de su edad actual. Si observar estrellas aisladas que estén a más de 100 millones de años luz de distancia es casi imposible, recibir la luz de una estrella que está a 9.000 millones de años luz es una sorpresa asombrosa. El telescopio Hubble, todo un veterano ya de la exploración espacial, y ese efecto de lente gravitacional han hecho posible ver a Icaro, la estrella más lejana jamás observada. Ruth Lazkoz, investigadora del Grupo de Investigación de Gravitación y Cosmología de la UPV/EHU, explica cómo se ha producido este extraordinario descubrimiento.







Annie Russell es la protagonista de la historia de Mujeres con ciencia que nos cuenta hoy Marta Macho. Entre sus aportaciones se encuentran el descubrimiento del Diagrama de mariposa –en el que se visualizan los patrones de migración de las manchas solare y la creación de una cámara gran angular que usó para obtener imágenes de emisiones de la corona solar extendiéndose sobre la fotósfera.

Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Fisiología de la UPV-EHU, nos habla de un ave con unas cualidades extraordinarias para el buceo: los cormoranes. No son hábiles voladoras pero bucean como flechas y tienen una visión adaptada que les permite capturar peces en aguas turbias o poco luminosas, como las del Artico en invierno.

La mayoría de las personas desconoce que existen dos versiones de la letra ‘g’ minúscula en los textos y, si lo hacen, no saben escribir la que normalmente vemos impresa en libros y periódico, investigadores de EE UU han descubierto . Esta es la conclusión de un estudio de investigadores de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE UU), que aparece publicado en la revista Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.