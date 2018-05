La mecánica del caracol

Música

La banda sonora de 'La mecánica del caracol'

E.C. | Radios Euskadi

07/05/2018

Recopilamos las principales canciones que han acompañado las 8 temporadas del programa.

La canción Seed del grupo Afrocelt apareció por casualidad cuando faltaban pocos días para el estreno del programa. Lo tenía todo para ser una buena sintonía de cabecera: un comienzo suave que duraba lo suficiente para la presentación y cambios de melodía y de ritmo adecuados para sacar fragmentos para separadores, promos y despedidas. Aquí tenemos la versión completa:







En la temporada 2017-2018 una de las sintonías recurrentes procede del tema Broken Parable, del grupo británico Bear´s Den:











Still Corners interpreta otra de las sintonías habituales esta temporada: The trip











Slowdive y su Sugar for the pill es otra de las sintonías más escuchadas esta temporada 2017-2018:











Kherau interpreta Orreaga, el tema que cada jueves nos acompaña en Planeta Aranzadi, una de las secciones más veteranas de la divulgación en Radio Euskadi:











Raul Ibáñez comienza siempre su sección de matemáticas bailando con este tema de All Twins: Darkest ocean











Aunque la sintonía más marchosa es la que da entrada a los experimentos de Manu Hernández: My tipe, de Saint Motel







Las noticias sobre tecnología se cuentan al ritmo de OTT y Baby robot:











Y desde el primer momento, los apuntes de ciencia tienen como sintonía la banda sonora de WALL-E: