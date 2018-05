La mecánica del caracol

Ciencia

De pangas, mercurio y alertas alimentarias y llega Pint of Science 2018

11/05/2018

Maite Pelayo repasa alertas relacionadas con la seguridad de los alimentos. Conocemos con algunos de sus organizadores el plan de charlas científicas en bares que se desarrolla del 14 al 16 de mayo.

El pescado conocido como panga procede de países como Vietnam y Tailandia, y hasta hace unos años era desconocido por los consumidores europeos pero pronto se generalizó en muchos hogares porque es un pecado blanco, de sabor suave y sobre todo barato. España lidera las exportaciones en Europa. En 2005 compraba a Vietnam unas 12.000 toneladas y en 2014, se llegó a 33.494 toneladas y 58,3 millones de euros, según el Ministerio de Agricultura y Pesca. Los problemas medioambientales que provoca su cría con estos niveles de producción han hecho que el gigante de la distribución Carrefour, por ejemplo, lo elimine de sus supermercados. Pero al margen de esta cuestión hoy nos fijamos en otra cuestión. Un análisis toxicológico realizado en la Universidad de la Laguna revela el alto contenido en mercurio en algunas de las muestras de panga analizadas. Este tema ha hecho saltar la salarmas, aunque siempre es bueno poner estas noticias en su contexto. La microbióloga Maite Pelayo, experta en seguridad alimentaria de la fundación Silestone, explica exactamante qué indica esta investigación, y nos habla además de la contaminación de los suelos agrícolas y del estudio que ha realizado la UE sobre la venta on line de los llamados nuevos alimentos, que a veces no cumplen la legislación en seguridad alimentaria.



En 2012, dos investigadores del Imperial College de Londres organizaron un evento llamado “Conoce a los investigadores”, que reunió a personas afectadas por Parkinson, Alzheimer, enfermedad de la neurona motora y esclerosis múltiple en sus laboratorios, para mostrarles el tipo de investigación que llevan a cabo. Este es el germen de un evento global que acerca la ciencia al gran público. En mayo de 2013 se celebró el primer festival Pint of Science, que pronto se extendió como la espuma a otros países. La próxima semana de lunes 14 a martes 16 se celebra la cuarta edición con 308 eventos en 105 bares de todo el estado. En este prorama repasamos la oferta que se ofrece en la CV y Navarra.





La compañía Boston Dynamics ha mostrado cómo se desplaza su robot humanoide Atlas, que es capaz de correr en campo abierto de forma autónoma e incluso de realizar saltos para superar obstáculos en el camino.









Además, Boston Dynamics ha compartido también los progresos en su modelo de robot cuadrúpedo MiniSpot, que se mueve de forma similar a un perro y que la compañía ha mostrado en un vídeo recorriendo de forma autónoma sus edificios, evitando obstáculos y subiendo escaleras y volviendo al punto de salida.