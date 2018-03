Reportajes

Coser atrae cada vez más a gente joven

Olatz Arriola-Bengoa / Radio Euskadi

26/03/2018

Hacer las cosas mano, con calidad, por uno mismo, son cosas que se vuelven a valorar, y por ello, son cada ves mas las personas que se acercan a aprender a coser. También para escapar de la rutina.

Coser atrae cada vez mas a gente joven

La costura no es ya solo cosa de mujeres y abuelas, como habrán pensado muchos y todavía seguirán pensando. Vuelve la moda de apreciar las cosas hechas por uno mismo y con cariño.

La costura, es como para otros la pintura o el deporte, una forma de escapar de la rutina diaria y tener un rato para disfrutar.

La Krafteria en el Casco Viejo y Ana Dedal en Indautxu, imparten talleres de costura para todos aquellos que buscan poder realizar prendas a su gusto, a su medida, y además pasar un buen rato.

No importa no saber coser un botó, la mayoría comienzan así, lo importante es tener paciencia y un poco de dedicación para aprender, porque hacer cosas sencillas y practicas no es difícil. Las alumnas aseguran además, que la sensación de ver algo terminado que has hecho con tus propias manos, es impagable.