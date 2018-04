Reportajes

Ahizpatasuna

Las mujeres marroquíes tienen dificultades para alquilar pisos en Bilbao

Olatz Arriola-Bengoa-Radio Euskadi

05/04/2018

Las mujeres que integran el colectivo Ahizpatasuna sostienen que el motivo son los prejuicios que imperan en la sociedad. Por ello, creen que es hora de avanzar hacia una integración real.

Karima, Nadia y Afaf son tres mujeres que viven en Bilbao pero no sin pocos problemas. Uno de ellos, encontrar piso de alquiler. Problema que comparten casi todas las mujeres marroquíes y por el que han decidido alzar la voz, porque ya no pueden más, tener una vivienda digna es un derecho de todos. Creen que aunque no se les diga explícitamente, el problema es que son extranjeras, marroquíes mas concretamente.

Con la ayuda de la Asociación Vasco-Magrebi Ahizpatasuna a la que muchas pertenecen, quieren reunirse con instituciones o el Ararteko, en busca de una solución. También tienen dificultades para acceder a un trabajo y obtener los permisos de residencia. Pero el problema de raíz, el de verdad, creen, es la falta de integración. Y lo que más les preocupa es la situación en la que están sus hijos.