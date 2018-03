Vivir para ver

Macrobiótica

Hambre física y hambre emocional

15/03/2018

Nerea Zorokiain de Nishime conversa sobre las distintas necesidades física que tenemos y cómo las paliamos a través de la alimentación. Seamos conscientes del tipo de hambre que sentimos.

Hambre física y hambre emocional, este es el dilema ante el que nos solemos presentar a lo largo de los distintos días. En estos casos podemos hablar del hambre física y el

hambre emocional. Que son muy diferentes.

Hambre física es aquella que podemos notar en la boca del estómago, que se sacia con alimentos. Y no nos importa que tipo de alimentos sean. Podemos

comernos un plato de garbanzos, de arroz...

El hambre emocional, sin embargo, se siente como un impulso inmediato. Necesito comer ya, y no me sirve cualquier alimento. Ya que lo que quiero es algo en concreto como chocolate, pan, patatas fritas.. Cuando intentamos saciar un hambre emocional con alimentos, tenemos la sensación de sentir alivio por un momento, para después volver a querer más.

Hay varios motivos para ello, pero tenemos que saber diferenciarlos y buscar los alimentos que nuestro cuerpo está demandando para satisfaces otras deficiencias.

La receta del día nos enseña a hacer una mousse de chocolate con frutos del bosque