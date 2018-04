Vivir para ver

Ingeniería

La edad no es obstáculo para conseguir los sueños

Vivir para Ver

03/04/2018

Jon Aseguinolaza nos cuenta cómo y por qué ha conseguido graduarse en Ingeniería en Organización Industrial on line a sus 47 años. La edad no es obstáculo para conseguir el sueño de formarse.

audios (1) La edad no es obstáculo para conseguir los sueños

Jon Aseguinolaza tiene 47 años y con 42 empezó a estudiar Ingeniería en una universidad online en Madrid, debido a que trabaja y no podía ir a una universidad presencial. Tras cuatro años y muy buenas notas, ha conseguido graduarse siendo el primero de la promoción. Debido al excelente expediente que tiene le han concedido en Madrid el Premio Extraordinario de Grado en IOI. Él es el primero y único, por el momento, que ha logrado este premio en este grado de esta universidad. En otros grados sí que ha habido algunos premios extraordinarios, pero no en Ingeniería de Organización Industrial y él lo ha conseguido por obtener la mejor nota media, concretamente un 9,3 en su promoción.

Jon quiere hacer público que es posible conseguir los sueños o los proyectos personales que tengamos y que no hay que dejar de intentarlo. Según sus palabras detrás de todo esto (el estudio online, trabajando y con familia), hay unos valores importantes como son la disciplina, la constancia, la dedicación y el sacrificio. En su opinión resulta interesante y es necesario desmitificar el hecho de que a partir de una cierta edad, no se puedan sacar unos estudios o que no seamos capaces de enfrentarnos a un reto así "porque las neuronas no son lo que eran". Jon insiste en la idea de que nunca es tarde para estudiar.

Su desarrollo personal y académico así lo atestiguan, aunque a todo ello añade también un infinito reconocimiento a su esposa y madre de sus hijos, por facilitarle la posibilidad de una dedicación exclusiva a sus estudios a costa de quitarle hora a la atención de su familia.