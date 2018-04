Radio Vitoria

Concurso

Pistas del 16 al 20 de abril para encontrar los comercios donde está Radio Vitoria

Radio Vitoria

20/04/2018

¿Sabes cuáles son dos de los cinco escaparates en los que están los micrófonos de Radio Vitoria? Dínoslo, y… ¡gana 500 euros!

El concurso '¿Dónde está Radio Vitoria?', que hemos tenido en marcha durante casi dos meses en colaboración con Gasteiz On, la agrupación de comercio, hostelería y servicios de Vitoria-Gasteiz, finaliza ya este lunes, 23 de abril, pero aún ofrece, ese día, un último premio de 500 euros y muchos regalos de los comercios asociados. Por el momento, este viernes, 20 de abril, finaliza la semana número 7 de concurso, así que aquí recogemos todas las pistas correspondientes a esta semana, a los días 16, 17, 18, 19 y 20 de abril.

ESCAPARATE Nº 1:

Pista 1: zona Desamparadas, con nombre propio, y casi haciendo esquina con la tierra del vino.

Pista 2: comercio fundado hace más de 70 años por la generación anterior, aunque su ubicación era en el Casco Antiguo.

Pista 3: una gran virtud, la puntualidad británica, aunque en este caso es imposible no tenerla; y, cuando falla, tiene arreglo.

Pista 4: además de dar la hora como nadie, brillan por sí solos en los bautizos, bodas, comuniones y hasta en las jubilaciones; todo un referente.

Pista 5: su nombre comienza por la letra "M".

ESCAPARATE Nº 2:

Pista 1: zona Ensanche, en cuesta… y casi podríamos decir parte antigua.

Pista 2: gran variedad de colores y texturas, para poder abrigar a toda la familia.

Pista 3: solo se necesitan un par de agujas y una buena dosis de habilidad, nos dice su propietaria.

Pista 4: “unos cardan la lana y otros se llevan la fama”; en este caso, este comercio con nombre de mujer hace las dos cosas.

Pista 5: su nombre comienza por la letra "M".

ESCAPARATE Nº 3:

Pista 1: zona Arana, calle que ha sido testigo de la llegada y salida de muchos viajeros.

Pista 2: más de 30 años de historia y tradición familiar se dejan sentir a la hora de elaborar sus productos de forma artesana.

Pista 3: trabajan diariamente, de lunes a domingo, desde horas intempestivas, porque sus productos no pueden faltar en ninguna mesa.

Pista 4: nos endulzan la vida, pero sin subir la glucosa, y citamos nuestra tradicional tortita de maíz cuando lo nombramos.

Pista 5: su nombre comienza por la letra "T".

ESCAPARATE Nº 4:

Pista 1: Casco Histórico, calle gremial, ocupada por artesanos dedicados al cuidado de las pieles.

Pista 2: todos los artículos tienen un denominador común: su gran diseño.

Pista 3: y, gracias a ello, podrás encontrar todo tipo de regalos; pero, eso sí: únicos, de los que alegran la vida.

Pista 4: a la vez que útiles y sostenibles, si te fascina la magia que encierra el diseño, este es tu comercio.

Pista 5: su nombre comienza por las letras "O" y "D".

ESCAPARATE Nº 5:

Pista 1: pleno centro: calle peatonal, en la que en su día se encontraba la cárcel popularmente llamada “Hotel Rejas”.

Pista 2: en este comercio, que lleva muchos años en esta céntrica calle, tienen la costumbre de vender de dos en dos, o, lo que es lo mismo, en parejas.

Pista 3: me pisas y no me quejo, me cepillas si me mancho y tengo hermano gemelo… ¿quién soy?

Pista 4: chicos, chicas… todos encuentran su estilo, su marca, lo que se lleva, y se adaptan a la moda del plano, alto, con cordones, o plataformas.

Pista 5: su nombre comienza por la letra "L".