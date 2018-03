alguien te está escuchando

'Alguien te está escuchando'

La columna de José Félix Azurmendi (03/03/2018)

Radio Vitoria

12/03/2018

Reflexiones sobre la movilización sin precedentes del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, la muerte de un preso de ETA y las novedades en la crisis catalana

Tx. Lo más importante de esta semana está claro: 8 de marzo, día internacional de la mujer

JFA. Sin duda, lo más importante que ha ocurrido esta semana social y políticamente es la movilización sin precedentes en derredor de los derechos de las mujeres. Me parece que lo del jueves requiere y merece una reposada digestión, porque el atracón de imágenes y emociones ha sido enorme. Me asaltan dudas: no sé si es bueno o no que medios, instituciones y personajes que nunca demostraron interés por el feminismo, cuando no mostraron evidente animadversión, se hayan puesto el lacito y hayan teñido de morado sus sedes y frontispicios. Me mosquea que, al menos por un día, el feminismo, eso tan negado, ninguneado o ridiculizado por el sistema, haya tenido tan buena prensa y sea pasto de lo políticamente correcto. No es el caso desde luego del obispo de San Sebastián, acerca de lo cual le oía ayer a una monja guipuzcoana que lo grave no es que Munilla piense así, sino que hay muchos y muchas que piensan de la misma manera.

No sé si el soricidio es posible entre sirvientas y empleadoras, como me ha hecho ver la performance de Portugalete en la que han tomado parte las mujeres -la mayoría emigrantes, todas pobres- que debían tomar el puente de buena mañana para pasar al otro lado de la ría e ir a limpiar mansiones y traseros ajenos. No sé si esta movilización se va a traducir en medidas concretas, pero escucho a las mujeres que tomaron parte activa en la jornada y las veo entusiasmadas, emocionadas, empoderadas, dispuestas no solo a denunciar, sino a proponer, y ellas saben lo que se hacen. Les oigo decir que lo que les convoca es su condición de mujer, que se han podido visibilizar como tales, que es la primera vez que se reúnen en los centros de trabajo trasversalmente, que manifestaciones y rencuentros de mujeres de diferentes generaciones han tenido lugar por primera vez de manera tan evidente en las ciudades, pero también en plazas de pueblos pequeños. No sé cómo se va a gestionar esta marea, pero se puede pensar que nada será igual en adelante en relación con el feminismo y sus reclamaciones.

Tx. Hay otro asunto que recuerda tantos otros del pasado: la muerte de un preso de ETA

JFA. La muerte del preso Xabier Rey, aislado, a mil kilómetros de su casa, rodeado de funcionarios hostiles aplicando el grado que se destina a los irreductibles peligrosos, un año tras otro, hasta diez, nos vuelve a interpelar a todos y a todos nos debería indignar y conmover, pero no es el caso del Gobierno responsable de la perpetuación, más allá de toda lógica salvo la de la venganza y el aniquilamiento, de esta cruel política penitenciaria.

Para hoy mismo, víspera del día europeo de solidaridad con las víctimas del terrorismo, el Gobierno Vasco ha convocado una concentración de media hora en la Plaza Indautxu de Bilbao, que debería haber finalizado hace unos minutos, bajo el lema de “Fue injusto. Sociedad y víctimas construyendo juntas el presente y el futuro”. El lema se pretendía inclusivo y aceptable para todos, pero no ha sido así en la Comunidad Autónoma Vasca, y tampoco en la Comunidad Foral de Navarra, aunque desde motivaciones diferentes. Uno y otro hubieran podido servir también para hacer visible el rechazo de la política de dispersión, aislamiento y alejamiento, que facilita muertes como la de Xabier Rey.

Tx. También esta semana hay novedades en la crisis catalana

JFA. Lo último en la crisis es que se el presidente del Parlamento de Catalunya aplaza la sesión de investidura que se debía haber celebrado pasado mañana, una vez que el juez Llarena ha determinado que el candidato propuesto, Jordi Sánchez, no será autorizado a salir de la cárcel a ese fin. No sirve por lo visto el precedente de Juan Carlos Yoldi, el preso de ETA que fue autorizado a presentarse a lehendakari a mediados los ochenta, porque aquello era testimonial y porque lo de Jordi Sánchez va en serio. La defensa de este va a recurrir el lunes al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que por muchas prisas que se dé va a necesitar tiempo y terminará probablemente diciendo que el asunto no es de su competencia.

Pero el asunto más noticiable para los medios de comunicación es otro, y tiene que ver con la grabación machista de un diputado de ERC, que La Vanguardia lleva a titular como “Tormenta política por la filtración de comentarios machista de Luis Salvado”. La grabación es del mes de julio, policial por supuesto, y se filtra ahora para animar el ambiente. Todo sirve, si la causa es buena.