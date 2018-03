alguien te está escuchando

Crónica de Euskal Herria

José Félix Azurmendi analiza las noticias más destacadas de la semana

17/03/2018

Pensiones, prisión permanente revisable y la violencia en el entorno futbolístico son los asuntos que José Félix Azurmendi analiza en "Alguien te está escuchando" de Radio Vitoria

audios (1) José Félix Azurmendi analiza las noticias más destacadas de la semana

Tx. ¿Qué temas importantes han circulado esta semana entre nosotros?

JFA. Tres temas han copado esta semana que termina los comentarios de tertulias y debates: pensiones, prisión permanente revisable y violencia en derredor del fútbol. El primero de ellos es el más serio, a mi juicio, y no es que los otros dos no lo sean, sino que me parece que se están tratando apasionada y oportunistamente, y sin suficiente rigor.

Se esperan hoy importantes manifestaciones y concentraciones de pensionistas a lo largo, ancho y profundo de toda nuestra geografía. Es como si aquella generación que había sido distraída y contenida a lo largo de las últimas décadas hubiera recuperado o recordado la capacidad de reclamar sus derechos en la calle. Si bien parece cierto que no hay siglas detrás, ni delante, de estas movilizaciones -como recordaba ayer un portavoz de las que tendrán lugar en Gasteiz-, tengo la impresión de que al frente de ellas hay gentes entrenadas en viejas luchas, que no han olvidado las virtudes de la auto–organización, como aquellas que desembocaron por ejemplo en el 3 de marzo. Se trata de movilizaciones transversales de personas lúcidas, igualadas por el engaño y la burla de los administradores de la cosa pública, y también en muchos casos de los que tenían por sus representantes y valedores. La movilización de los mayores con memoria y perspectiva está aquí para quedarse.

Tx. ¿Qué decir de la violencia del fútbol?

JFA. Que la violencia en el fútbol, servida por televisión, es especialmente venenosa. Es un lugar común ya recordar que detrás de todo esto hay negocio e interés por distraer a los más débiles, casi siempre machos, con épicas grupales y retos falsos. Debería servir que nos hayan correspondido adversarios especialmente violentos para poner también la mirada en la violencia de los nuestros. El jueves se vio en San Mamés un gesto feo por parte de los jugadores locales, impotentes y superados, cuando se negaron a echar el balón fuera del campo de juego estando un rival en el suelo manifiestamente dolido. Hubieron de soportar por ello, en un campo que siempre se tuvo por caballeroso, que un jugador del Marsella les mostrara la consigna Respect que llevan en el brazo izquierdo todos los participantes en estas competiciones europeas. Es solo un gesto, pero un gesto muy ilustrador. Los seguidores del Marsella pueden ser unos cafres, pero sus jugadores mantuvieron allí y aquí una conducta ejemplar, y no lo he visto reflejado en ningún medio.

Decía Eduardo Galeano que el fútbol es la única religión sin ateos, y también que no hay nada menos vacío que un estadio vacío, nada menos mudo que las gradas sin nadie, pero algo habrá que hacer para evitar esta locura: si es preciso, vetar la entrada al campo, o suspender los partidos cuando se observen conductas inaceptables.

Tx. Y de la prisión permanente revisable, ¿qué?

JFA. Habría que empezar por recordar que esa ley la aprobó el PP cuando contaba con mayoría absoluta en el Congreso el 26 de marzo de 2015 y que está vigente. Lo que el PNV, con apoyo de socialistas, Unidos Podemos, Compromis y Bildu, propuso en octubre de 2017, su derogación, se aprobó entonces con 162 votos a favor, 129 en contra, los del PP, y las 31 abstenciones de Ciudadanos. Hay que preguntarse por qué durante todo esto tiempo no se ha discutido esta propuesta y por qué ahora el PP ha tenido interés en ponerla sobre la mesa, además de por qué ahora Ciudadanos comparte su postura. La respuesta es clara: por oportunismo, por entender que recientes y especialmente salvajes crímenes, espectacularmente aireados por los medios de comunicación, han creado un clima social favorable a endurecer las penas, como si eso fuese a evitar futuros asesinatos o a cobrarse venganza suficiente.

He oído comentarios de gente que tengo por razonable y aceptablemente informada que me han hecho comprender hasta qué punto ha sido manipulada la cuestión, que me llevan a pensar que si se propusiera no ya la cadena perpetua, sino la pena de muerte, la medida contaría con apoyo social, con tantas firmas millonarias como las que familiares de víctimas especialmente mediáticas y crueles han recogido en breve tiempo. El comportamiento del ministro del Interior en todo el caso del niño Gabriel y la utilización de una bufanda suya que le regaló la madre debería hacer sonrojar a cualquier persona digna. El PP se siente asediado por la corrupción, la movilización de los pensionistas y el ascenso de Ciudadanos, y no duda en echar mano de lo que sea. Y los llamados a hacer pedagogía social no quieren, no se atreven o no saben hacerla.

Tx. Hoy celebra sus bodas de plata la confluencia PSE-PSOE /Euskadiko Ezkerra

JFA. Hoy se celebran las bodas de plata de aquella operación entre socialistas y euskadikos que se propuso como fusión, integración o convergencia, y que fue en realidad una absorción, una disolución en el PSE-PSOE de las ideas fundacionales y las cuantiosas deudas de lo que quedaba de Euskadiko Ezkerra. Se atribuye la paternidad de la idea a Mario Onaindia y su materialización, a un Jon Larrinaga que, proveniente del PCE-EPK, poco tenía que ver con la formación original. La suma de siglas resultante decía aspirar a sustituir al PNV en la dirección y gobernabilidad de la Comunidad Autónoma vasca, a constituirse en una formación de izquierdas, vasquista y profundamente autonomista: a ser lo que entonces todavía parecía ser el Partido Socialista de Catalunya.

Los resultados están a la vista. Y no parece que haya mucho que celebrar hoy en el mismo escenario entonces elegido, el Teatro Arriaga de Bilbao.