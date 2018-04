alguien te está escuchando

Crónica de Araba

Araba y Burgos firman convenios para atender a Treviño

JB

06/04/2018

Treviño resucita en la Semana de Pascua en forma de siete convenios entre las Diputaciones de Alava y Burgos para garantizar la prestación de los servicios que demandan los vecinos del enclave.

La cuestión de fondo sigue latente. Alava mantiene intacta la reclamación natural de su octava cuadrilla bajo tutela burgalesa, sin que las autoridades castellano-leonesas muestren disposición alguna a reconsiderar este anacronismo histórico.

Anecdóticamente, los primeros documentos de la Biblioteca del Real Monasterio de San Agustín, que sirvió de escenario para la firma del acuerdo, datan del siglo XII, es decir de hace más de ochocientos años, tantos como el contencioso del enclave burgalés en Alava.

El Diputado General, Ramiro González, subrayó la importancia de la firma diciendo que, cuando hay voluntad de solucionar los problemas de la ciudadanía el acuerdo es posible, sin que eso suponga renuncia alguna a la integración de Treviño en Alava. No han faltado voces críticas. Desde la Agrupación Independiente del

Condado de Treviño, en un comunicado al que se adherido eh-Bildu, aseguran que se ignora a la ciudadanía y acusan a las dos diputaciones de eludir sus compromisos en la búsquedad de soluciones definitivas.

Los firmantes consideran el acuerdo necesario para mejorar las condiciones de vida de los treviñeses, y al mismo tiempo se califica de transitorio mientras se encuentra la clave para que una realidad social, económica y cultural tenga en el siglo XXI su correlación administrativa e institucional. En otras palabras hacer que sea oficial lo que para treviñeses, en particular, y alaveses, en general, es una realidad inapelable.

Para corregir disonancias entre lo real y lo oficial, Javier Maroto se ha visto en la necesidad de hacer aclaraciones cuando comprobó que las ondas expansivas del máster de Cifuentes podían afectarle.

El ex alcalde de Vitoria, en una entrevista en la SER, en contra de lo que figuraba en la web del Partido Popular, dijo no tener ningún máster, y se remitió a lo que se recoge en la página oficial del Congreso de los Diputados, donde en lugar de Master aparece el término Programa de Gestión y Administración Pública. Desvinculó así el tema de cualquier coincidencia con el caso de su compañera y presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, diciendo que son odiosas las comparaciones y relegando el tema a que a veces se hacen traducciones que, en cualquier caso, subrayó son erróneas. El Partido Popular ha procedido inmediatamente a la corrección, el tema no ha tenido más trascendencia, nadie ha puest objeciones excepto el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Vitoria, Jorge Hinojal, que acusa al Partido Popular y a Javier Maroto, de no ser claros e inducir al error a la hora de inflar los currículos, para ello adjunta capturas de pantalla de las webs de Ayuntamiento y Parlamento Vasco donde no aparece el término Máster ni Programa, sino el un Título en Gestión y Administración Pública.

En el capítulo deportivo la liga vuelve hoy a Mendizorrotza en el inhóspito horario del sábado al mediodía. El Alavés afronta la recta final de la competición y el objetivo de la permanencia como una comodidad de ensueño si recordamos la situación que se vivía hace cinco meses en el Estadio del paseo Cervantes. El conjunto albiazul recibe al Getafe dirigido por un viejo conocido, Bordalás.

El Baskonia, una vez logrado el objetivo de estar entre los ocho mejores de Europa, piensa en el Fenerbache de Obradovic. La euroliga y la ACB son dos frentes en los que los de Pedro Martínez quieren dejar huella.