La ONCE cumple 80 años y Vitoria será protagonista esta primavera

07/04/2018

La ONCE de Alava será la encargada de organizar, este año, la Semana de la ONCE de Euskadi, que tendrá Vitoria-Gasteiz como escenario, en Junio, además de la carrera de cascabeles de Abril

Director de la Agencia de la ONCE de Alava, Rafael Ledesma, nos habla del concurso "Veoevolución" que la Organización Nacional de Ciegos ha organizado en España, para que todo ciudadano que lo desee pueda participar con fotos de pueblos, ciudades o paisajes de las 17 autonomías. También nos adelanta la carrera de Cascabeles de Vitoria-Gasteiz, que se celebrará este mismo mes de abril, y en la que se entregará el Cascabel de oro. Hay tres candidaturas y será los ciudadanos los que decidan cuál de ellas se lleva el reconocimiento... En "Alguien te está escuchando" de Radio Vitoria, Rafael Ledesma también nos habla de la labor social de la ONCE, que este año celebra su 80 aniversario, y de la organización de La Semana de la Once en Euskadi, que este año corresponde celebrar en Alava.