alguien te está escuchando

Moda

Yolanda Caral, Personal shopper, nos habla de las tendencias de primavera

08/04/2018

Tendencias para ellas de primavera y los imprescindibles para estar de moda. Colores fuertes comparten escenarios con colores empolvados, teniendo como estrella el ULTRAVIOLET

Yolanda Caral, Asesora de Imagen y Personal Shopper de El Corte Inglés Vitoria, nos apunta las tendencias de moda para la mujer: colores fuertes comparten escenarios con colores empolvados, teniendo como estrella el ULTRAVIOLET (elegido como color del año) en todas sus variantes. En cuanto a estampados de temporada que no pueden faltar, un clásico como son las flores. Si hablamos de tejidos, el Denim sigue siendo el rey absoluto de la temporada, entre tejidos plastificados o de ante. Sin olvidarnos de los detalles, los flecos o lentejuelas estarán muy presentes para añadirlos a los looks de apuesta ganadora esta temporada; estética disco de los años 90, la estética deportiva o un look de inspiración safari