alguien te está escuchando

FACHADAS

Elena Canas nos lleva a visitar la calle Vicente Goikoetxea, de Vitoria

21/04/2018

De la mano de Ricardo Garayosma, socio-trabajador de Kalearte Turismo y Cultura, una empresa de guías turisticos, Elena Canas nos lleva a visitar los edificos más emblemáticos de esta calle

Con la llegada del buen tiempo a nuestra ciudad, apetece retomar los paseos en los que conocemos un poquito más los edificios y lugares que componen Vitoria-Gasteiz. Les animo a dejar el móvil de lado mientras caminan, dejar de ir corriendo a cualquier parte por un momento y mirar hacia arriba, mirar todo lo que nos rodea, los edificios, las fachadas… y detenernos frente a ellos para conocerlos un poquito más.

Hoy nos acompaña Ricardo Garayosma. Él es un socio-trabajador de Kalearte Turismo y Cultura, una empresa de guías turisticos que realizan recorridos por todo el Pais Vasco.

Cuando hablé con él para planificar este paseo, me propuso acercarnos a conocer la zona cercana a la Plaza de la Provincia para ir saboreando la festividad que nos espera la semana que viene, San Prudencio. Así que si se animan, les invitamos a reunirnos en el Palacio de la Diputación, donde seguro, muchos de ustedes se acercarán el día 28 de Abril para escuchar el zortziko ‘Alava’ a cargo de la banda de txistularis y trompeteros de la Diputación.

Pero como ya hemos dicho, no vamos a detenernos ahí, vamos a ir justo detrás, a la calle Vicente Goikoetxea. Ahí encontramos un edificio modernista, se trata del edificio Bonilla. Y no hace falta caminar mucho para encontrarnos con un convento de la Diocesis, el Convento de las Brígidas. Es un edificio relativamente nuevo, del siglo XIX, ya que anteriormente se situaba no muy lejos de allí. Como nos cuenta Garayosma, el cambio de ubicación se realizó para poder demoler el antiguo convento y dar comienzo a las obras de la Catedral que conocemos hoy en día.

Y vamos a caminar un poquito más. Continuamos con nuestro paseo para detenernos en la calle Magdalena, donde encontramos el colegio Urkide, antiguamente de las Ursulinas. Y junto a Urkide encontramos una valla al atravesarla nos encontramos un pequeño parque con un inmenso árbol. Se trata de una secuoya de 40 metros de alto y 8 de diámetro. Es una de las joyas verdes de Vitoria, que se va secando año a año.Y aquí, observando esta pieza natural, la secuoya, damos fin a nuestro paseo de hoy.