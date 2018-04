José félix Azurmendi y Txerra Díez Unzueta comentan la actualidad

alguien te está escuchando

29/04/2018

La sentencia de "La Manada", la gestión del PNV a favor del los pensionistas ante el Gobierno Rajoy y el futuro acto de punto y final de ETA en Kanbo, las noticias comentadas por Azurmendi

Tx. La sentencia de La Manada ha movilizado a la sociedad como ninguna antes

JFA. Es el sistema judicial el que está en cuestión en estos momentos, por encima de cualquier otro. Quedó en evidencia con su utilización política en la crisis catalana; está quedando en evidencia en el caso de los jóvenes de Altsasu; ha estallado con la sentencia del juicio a los de La Manada. Mal que bien, tras una Transición mediatizada, los usos y costumbres democráticos se fueron homologando en el Estado español a los de su entorno, con la excepción evidente del sistema judicial, donde la sustitución generacional no ha sido suficiente para hacernos olvidar de dónde veníamos. No es totalmente casual que esté siendo Navarra el escenario para una confrontación que va más allá de lo evidente. Es este territorio escenario de lo más conservador y de lo más avanzado; de lo más vasco y lo más españolista, con una institución político-religiosa al fondo desmedidamente poderosa e influyente para una sociedad tan chica. No es la primera vez que un hecho noticioso se extiende a toda la sociedad. Últimamente ha habido más de un ejemplo, pero ninguno ha provocado una indignación tan transversal.

Tx. ¿Qué decir de la gestión del PNV en favor de los pensionistas todos?

JFA. Si no fuera por esta sentencia escandalosa, hubiéramos dado prioridad esta semana a la trepidante gestión del PNV ante Rajoy para dar un voto de confianza a los Presupuestos generales a cambio de beneficios para todos los pensionistas españoles. El PNV, en esta ocasión y en otras, ha hecho gala del pragmatismo y la oportunidad, algo que su actual dirección maneja con la comodidad que la debilidad de sus oponentes se lo permite. En relación a las pensiones había dicho Rajoy, que también sabe de pragmatismos y oportunidades, que subirían todo lo que era posible y, por lo visto, era posible más de lo que decía. Había dicho el PNV que con el 155 en vigor no jugaban, pero algo han debido observar en Rajoy y en los soberanistas catalanes para estar dispuestos a dar el apoyo del Gobierno del PP con la esperanza de que desaparezca en cuanto se forme gobierno en la Generalitat. El pragmatismo es cortoplacista por definición y el actual equipo de la dirección del PNV lo maneja con comodidad coincidiendo con que su alternativa nacional sigue amarrada al pasado y sus competidores estatales locales minimizados. Despacito, despacito, hasta el infinito, cantó Andoni Ortuzar, y en eso andan sin engañar a nadie.

Tx. Dentro de unos días se espera el acto final de ETA en Kanbo

JFA. Ser portavoz de un Gobierno no es sencillo ni fácil, y el del Gobierno vasco lo hace habitualmente bien, pero en estos días de anuncios del acto del final de ETA en el Kanbo en el que Michel Labeguerie fue tantos años alcalde además de médico, en el que nacieron hace ochenta años unos cuantos niños del exilio del PNV, en un enclave en el que lo vasco está tan presente y tan protegido por el entorno, ha cometido un desliz difícil de disculpar en alguien tan habitualmente acertado. Se le ha escapado a Erkoreka que Kanbo no es Euskadi, cuando fue Labeguerie el que nos enseñó a todos lo de que Gu gira Euskadiko gaztedi berria, Euskadi bakarra da gure aberria, en discos que bermeanos que el portavoz conoce introdujeron por millares clandestinamente. Tanto decir lo de Euskadi y Navarra, tanto repetirlo, termina por contaminar al más prudente. Lo mismo que tanto repetir lo de la banda, va a conducir a algunos al mayor ridículo, pues ninguna banda termina como lo está haciendo ETA, ninguna rodeada de sociedad y representantes institucionales. Puestos a subrayar ridículos lacerantes, pocos como el del anuncio que se nos cuela por todos lados en la red para preguntarnos si queremos ser ertzaintza, y se trata de una academia que pretende instruir a los aspirantes a ertzainas, que por lo visto no son, en estos momentos de menos paro, suficientes.

Ya hablaremos el próximo sábado de lo que ha preparado ETA para decir adiós. Mejor hoy no especular cuando pronto saldremos de dudas.