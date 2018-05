alguien te está escuchando

CRONICA DE EUSKAL HERRIA

José Félix Azurmendi comenta la actualidad de la semana en Radio Vitoria

12/05/2018

La primera semana sin ETA; Quim Torra candidato a presidir la Generalitat de Catalunya; y la agitada vida política en Navarra son objeto del comentario de José Félix Azurmendi

Sabatina del 12 de mayo de 2018

Radio Vitoria – José Félix Azurmendi

Tx. Ya hemos vivido la primera semana sin ETA

JFA. Apenas han pasado unos días desde la disolución oficial de ETA, pero se puede tener la impresión de que se trata de mucho más tiempo. Al acto de Kanbo le han llovido descalificaciones de todo tipo. El diario más antiguo y emblemático de la monarquía española ha tachado a los mediadores internacionales allí presentes de asalariados de ETA, ha calificado de personajes de segunda fila a los que allí se reunieron, ha intentado, como otros muchos colegas incómodos con las formas arbitradas para el adiós de ETA, de restar importancia al acto. Dentro todo ello de lo esperable y menos relevante y significativo que la idea y el mensaje trasmitido por no pocos de que ETA ha desaparecido pero su objetivo de destrucción de la unidad de España permanece intacto en la voluntad del entramado abertzale.

Coincidiendo con este final, los medios de comunicación vascos han hecho por su parte un importante esfuerzo para poner de relieve la importancia del momento. No han faltado entrevistas en profundidad con representantes históricos de la organización que, a falta de explicaciones de la propia ETA, sirven para conocer algunas interioridades de su reflexión y de la razón última por la que abandonaron las armas. Si en algo coinciden unos cuantos entrevistados es en lamentar la extensión de sus atentados a representantes políticos, en haber recurrido al coche bomba y la indiscriminación, en no haber sabido percatarse y acompasarse a los cambios sociales y políticos. Tal vez el único testigo vivo que resta de los fundadores de ETA militar ha resumido su reflexión en que Azken boladan sentitu nuen ETAk ardiak zaintzeko ordez, otsoari jaten ematen. Es decir, “En la última etapa sentí que en lugar de cuidar el rebaño, ETA estaba dando de comer al lobo”, lo que ilustra y resumen el papel que los padres de esta ETA se habían auto-adjudicado, y también el argumento mayor seguramente para su desistimiento.

Tx. En breve se presenta en Catalunya el candidato a presidir la Generalitat

JFA. Dentro de unos minutos tendrá lugar el primer intento de investidura del president de la Generalitat de Catalunya en la persona de un independiente, Quim Torra, designado por Carles Puigdemont. La oposición no le concede ni el beneficio de la duda y asegura incluso que es un independentista más radical que su predecesor y mentor. Hubiera sido quien hubiera sido el candidato, no era esperable otra actitud ni en Ciudadanos, ni en populares, ni en socialistas, y lo que es peor, ni en el Podemos catalán ni en la CUP, al menos en primera instancia. Aunque el Gobierno español aboga por un Gobierno en Catalunya formado por personas que no tengan cuentas pendientes con la Justicia, como sería el caso, y promete a cambio acabar con el 155, la situación está muy lejos aquí de una invocada normalización. Hay dirigentes soberanistas en cárceles españolas y en el exilio, y el propio Rajoy recuerda que el precedente y el procedimiento del 155 está ahí para echar mano de él su preciso fuera.

Acostumbrados como estamos a las sorpresas, habrá que esperar a la elección de president en segunda sesión para saber si el Partido Nacionalista Vasco entiende esta como una situación suficientemente normalizada que le permita poner sus votos al servicio de la aprobación de los Presupuestos Generales. No lo tiene fácil el Gobierno español, abiertamente zarandeado por Ciudadanos por su debilidad ante los separatistas y por sus concesiones al PNV. Por si fuera poco, se les ha sumado ahora la voz del representante de Unión del Pueblo Navarro en el Parlamento español, que se dice temeroso de la venta de Navarra a los vascos.

Tx. También en Nabarra se agitan las aguas

JFA. Decía el otro día el escritor Aingeru Epalza que hay muchos interesados en convertir a Nabarra en otra Catalunya, convertirla en un terreno de confrontación que trascienda el propio territorio y se constituya en argumento para la disputa política en todo el Estado. Con las elecciones forales a la vuelta de la esquina, UPN y Partido Popular agitan viejas consignas contra la pretendida amenaza vasca, que tendría en la imposición del euskera su más clara muestra. Se añade a ellos la presencia todavía en la sombra de un Ciudadanos que se mueve con gran comodidad en este tipo de aguas y turbulencias.

Y en estas andábamos, cuando Alfonso Alonso pronunció ayer una amenaza en el Parlamento Vasco que va más allá de las habituales y previsibles, cuando le advirtió al lehendakari de que anden con cuidado con lo del derecho a decidir, no sea que pierdan su capacidad a decidir. “Con tanto empeño en el derecho a decidir, pueden acabar perdiendo la capacidad de decidir que tienen”, han sido sus palabras textuales, que luego habría tratado de suavizar pero que a muchos les ha hecho pensar en ese 155 que ya cuenta como ley, como precedente y como procedimiento.