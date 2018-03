araba gaur 13.30h

"No me cabe en la cabeza matar a un niño y fingir con esa frialdad"

12/03/2018

Ignacio Funes y Ramón Garín, dos de los colaboradores de este espacio, hacen su reflexión sobre los últimos sucesos violentos como el de Níjar en Almería o el de Vitoria con la paliza a una madre.

A Ignacio Funes le parece que siempre ha habido este tipo de hechos pero hoy, al vivir en una sociedad globalizada, cualquier caso de estas características, que son fuertísimos, tiene una divulgación tremenda y los medios de comunicación hacen de ello la centralidad, la noticia del día, se crea una alarma social... Y recuerda que antes este tipo de sucesos ocupaban una columna en un medio local. Ramón Garín asegura que ahora nos enteramos de todo y pone como ejemplo la agresión de un hijo a una madre en Sansomendi, tremenda, y añade que cree que ahora no se da ese respeto a los mayores que antes existía. Pero el colaborador no se queda ahí y continúa con lo que ha pasado con este chaval de Almeria que es, en su opinión, mucho más duro, tremendo, de crueldad extrema y señala también que se está investigando un antecedente oscuro en Burgos de un niño que cayó por una ventana. A Garín no le cabe en la cabeza que se pueda matar a un niño y que encima se pueda fingir con esa frialdad.

Funes desea que haya servicios sociales capaces de detectar con anterioridad estos espacios de violencia y que puedan intervenir. El periodista pregunta acerca de si los medios de comunicación en este tipo de noticias hacen bien su trabajo. Ramón Garín se plantea la prisión permanente revisable y dice que a estas personas hay que erradicarlas de la sociedad. Ignacio Funes recuerda que el modelo americano tiene la pena de muerte, no solo la prisión permanente revisable; no por eso es un país más seguro y se producen hechos superllamativos. El contertulio finaliza las intervenciones preguntándose si vale la pena el papel del Estado o de las cárceles como elemento de reeducación o si se piensa que no hay capacidad de cambio, que lo mejor es la pena de muerte o la prisión permanente revisable...