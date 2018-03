araba gaur 13.30h

Espacio Público

El Gobierno Municipal justifica soterrar el muelle de El Corte Inglés

13/03/2018

EH Bildu ha vuelto a reprochar al gabinete Urtaran que, con dinero público, una partida de 800.000 euros del Gobierno Vasco que pactaron PNV y PP, se vaya a pagar el muelle de El Corte Inglés.

Este muelle de carga se sitúa en la plaza de Santa Bárbara. La formación abertzale cree que la ciudad podría haberse ahorrado esa cantidad porque se trata de una actuación que beneficia a los grandes almacenes, aunque el Gobierno Municipal sostiene que los vecinos de la zona llevan tiempo soportando el ruido de los camiones. Los reproches de Euskal Herria Bildu al gobierno Urtaran sobre el soterramiento del muelle de carga no son nuevos pero han vuelto a llegar a la Comisión de Espacio Público.

En ella Antxon Belakortu, concejal de Bildu, ha calificado de "indecente" destinar 800.000 euros a una obra que la ciudad no necesita pero que el responsable del Departamento, Iñaki Prusilla, considera justificada porque los vecinos llevaban mucho tiempo reclamándola. Belakortu ha preguntado sobre si esos 800.000 euros habría que invertirlos si el Corte Inglés no soterrara su muelle de carga y descarga y se ha contestado que ellos entienden que no. Prusilla, por su parte, ha comentado que lo que se hace es atender una petición histórica del entorno de la plaza de Santa Bárbara, no a una petición de El Corte Inglés ya que éste no ha pedido el soterramiento de la carga y descarga, han sido los vecinos.

El concejal de Espacio Público no ha contestado con un sí o con un no, tal y como le pedía Belakortu, alegando que la respuesta no le corresponde a su Departamento. Sí matizaba que, aunque se destinen 800.000 euros de dinero público a obra civil, El Corte Inglés también tendrá que pagar los sistemas eléctricos, los de ventilación o los elevadores.