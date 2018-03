araba gaur 13.30h

"La prisión permanente revisable es un error y un fracaso como sociedad"

15/03/2018

La situación del centro en la capital alavesa y la prisión permanente revisable ocupan este tiempo de opinión. Como colaboradores están Iñaki Ruiz de Galarreta y "Patas"

Siguiendo la estela de la programación especial de Radio Vitoria, "Cara a Cara" aborda la situación del centro en la capital alavesa. Los comerciantes temen que los planes del empresario Uriarte se alarguen demasiado en el tiempo: Dos años, lonjas vacías, la manzana en obras... Iñaki Ruiz de Galarreta habla de un declive que califica de importante y en el que pone el acento en el abandono de las oficinas municipales. El periodista señala que la gente joven no apuesta por los comercios en el centro. "Patas" dice que hay diferentes factores que han llevado al centro a la situación en la que está, pero no solamente al centro sino también a los barrios. La descripción que hace es una zona centro que ha perdido con la vía del tren, que ha quedado en un barrio desierto visitado por la gente muy mayor, de la que el Ayuntamiento se ha ido. El periodista vuelve a intervenir para decir que los alquileres en el centro siguen siendo muy altos. Ruiz de Galarreta explica que hay gente que no quiere bajar precios y prefiere no alquilar esos locales. "Patas" cree que se han bajado alquileres pero siguen siendo altísimos. No ve muy clara la iniciativa de este empresario y añade que los comerciantes piden hacerlo de prisa. Iñaki Ruiz de Galarreta apuesta por un comercio más especializado, con una atención más personalizada. "Patas" asegura que Internet está creciendo exponencialmente y que al final nos encontramos con tiendas que son más escaparates que de venta.

La otra cuestión a debate es la prisión permanente revisable que hoy ha estado presente en el Congreso de los diputados. Partido Popular y Ciudadanos no han sacado adelante sus iniciativas al no haber sido apoyados por el resto de los partidos políticos. Ruiz de Galarreta expone que es un error y un fracaso como sociedad y que la que existe ahora mismo en el Estado es la más alta de Europa. "Patas" menciona la demagogia y el oportunismo político y también un código penal que es, en su opinión, uno de los más duros de Europa y cita las palabras carnaza, venganza y sangre.