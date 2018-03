araba gaur 13.30h

Cara a Cara 16-3-2018

Coloma: "Lo que escucho es demasiado ruido partidista con respecto al TAV"

16/03/2018

A vueltas con el TAV, el tren de alta velocidad, podría ser el título del debate de hoy, con Cristina Bereziartua y Alain Coloma.

Se han sucedido las declaraciones políticas. Iñaki Oyarzabal, presidente del PP en Álava, ha acusado al PNV del Gobierno Vasco de apostar por la conexión de Navarra con la "Y" vasca vía Ezkio. Javier de Andrés, delegado del Gobierno en el País Vasco, ha apostado por realizar dicha conexión vía Vitoria-Gasteiz. Juan López de Uralde, diputado en el Congreso por Araba por Podemos, ha dicho que es "un caramelo envenenado" porque no contempla el TAV ni en Salburua ni en Zabalgana. A Cristina Bereziartua le parece que el TAV es una obra absolutamente demencial que no atiende el interés general, que no se va a rentabilizar ni económica ni socialmente. No hay previsión de conexión con Europa, dice, ni va a servir el TAV para el transporte de mercancías. Alain Coloma, en cambio, cree que es un medio de transporte muy necesario en Euskadi y que en España se ha planteado muy mal desde el inicio. Y añade que el PP lo está vendiendo y ya era hora de que llegase hasta aquí. El colaborador asegura que lo que escucha es demasiado ruido partidista y hace falta calma, sosiego. Hay dos alternativas, en su opinión, pero como es dinero público lo que hay que defender será la mejor para el interés general. Coloma reconoce que es una infraestructura con un impacto notable en el paisaje pero que, con criterios medioambientales, la evolución humana tiene que ir dando pasito a pasito.

Cristina Bereziartua afirma que no es una cuestión meramente medioambiental, que también, y en la que tampoco hay datos que avalen que el uso que se le va a dar justifique la inversión. La colaboradora recuerda que el primer tramo del AVE que se hizo en Araba terminó el 2008 y que va a haber un desfase brutal en las infraestructuras. Coloma habla de conectar Madrid, París, Vitoria, Bilbao, Donosti, Pamplona; conectar capitales a muy pocas horas para mejorar la productividad de un país y el bienestar de la ciudadanía. Para él la inversión en Euskadi había que haberlo hecho hace 25 años. Cristina Bereziartua también menciona la inversión, un coste que tiene esta obra que, explica, es brutal y el beneficio es apenas inexistente.