araba gaur

Cara a Cara 21-3-2018

"Las cosas pintan muy mal para el duque de Palma"

21/03/2018

Igor Marín y Mamen Alvarez opinan acerca del caso de Iñaki Urdangarin que analiza ahora el Supremo tras una condena previa de la Audiencia de Palma.

La vista ante el Tribunal Supremo del caso de Iñaki Urdangarin ha comenzado a revisarse esta mañana. Su abogado apuesta por la absolución y la Fiscalía eleva a 10 años la petición de condena. Recordamos que Urdangarin cuenta ya con una sentencia condenatoria de 6 años y 3 meses de prisión de la Audiencia de Palma. La pregunta del periodista es si irá o no a la cárcel. Igor Marín cree que no es fácil que se libre de la cárcel y que la petición de aumento de condena por parte de la Fiscalía le pone las cosas bastante complicadas al cuñado del rey. El colaborador asegura que las cosas pintan muy mal para el duque de Palma. Mamen Alvarez piensa que habría que dejar a los tribunales que cumplan su función y que si se demuestra que es culpable de los delitos que se le acusan que caiga sobre él la ley como a cualquiera. La colaboradora añade que si tiene que pasar por la cárcel que pase y que devuelva lo que se pueda demostrar que se ha llevado.

Marín subraya que está demostrado que hay una sentencia y es culpable y que lo que se está mirando hoy es si las condenas son las adecuadas. Y prosigue diciendo que los caminos de la Justicia son enrevesados pero que no lo va a tener nada fácil. Alvarez explica que si tiene que ir a la cárcel que vaya y que todo el proceso se ponga en marcha. El periodista le pregunta a la colaboradora si conoce a Iñaki Urdangarin y ella responde que sí, que coincidieron en Vitoria en el mismo curso escolar y que está sorprendida, no gratamente. Marín señala que este caso estalló en un momento en el que estallaban casos cada cuarto de hora, de ahí que se haya perdido la capacidad de sorpresa. Mamen Alvarez acaba exponiendo que no se haga ningún tipo de salvedad por ser de una familia determinada.