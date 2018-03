araba gaur 13.30h

El Gobierno Vasco financiará los estudios de dos proyectos estratégicos

22/03/2018

Son por una parte el soterramiento de la rotonda de América Latina y por otra las nuevas cocheras de TUVISA -Autobuses Urbanos de Vitoria-.

Son 65.000 los vehículos que atraviesan diariamente la rotonda de America Latina y la solución definitiva que se va a aplicar va a ser la del soterramiento. Los detalles de esa futura y demandada obra se conocerán cuando se elabore el estudio constructivo que va a pagar el Gobierno Vasco. Esta institución se va a hacer cargo también de abonar la redacción del proyecto de las futuras nuevas cocheras de TUVISA que estarán ubicadas junto al vivero municipal y que podrán albergar hasta 150 autobuses.

El alcalde Gorka Urtaran ha declarado que lo que se ha logrado es un paso muy importante: La implicación del Gobierno Vasco con dos proyectos que son estratégicos dentro del futuro de Vitoria. Son dos obras estratégicas, de ciudad, ha insistido el alcalde, todavía sin presupuesto ni plazos de ejecución. Lo que sí ha dejado claro el político nacionalista es que no van a ser una realidad esta legislatura. El representante municipal ha dicho que no están hablando de plazos de aquí al final de la legislatura ya que los plazos con los que trabajan son de aquí hasta el 2025. Y ha añadido que esto no significa que las cocheras y la rotonda de América Latina no estén hasta el 2025 sino que van a intentar que sea antes.

El Gobierno Vasco pagará el millón de euros en los que se ha calculado el coste de los estudios constructivos. Más adelante, cuando estén definidos todos los detalles, Urtaran ha asegurado que, como se ha hecho hasta ahora, se buscará que tanto el Ejecutivo Autónomo como la Diputación Foral de Álava colaboren en su financiación.