araba gaur 13.30h

Cara a Cara 23-3-2018

"Hay unos políticos que han metido a Cataluña en un callejón sin salida"

23/03/2018

Cristina Bereziartua y Alain Coloma opinan sobre el último episodio del conflicto catalán. El magistrado del Supremo Llarena procesa por rebelión a 13 políticos del "procés" catalán.

Junto a este procesamiento hay otra noticia relacionada con Cataluña como es que Rovira no acude al Tribunal publicando una carta en la que plantea el exilio como alternativa. Cristina Bereziartua manifiesta su solidaridad con la gente encausada, especialmente con los que llevan bastante tiempo en prisión y con los que están obligados, dice, a exiliarse. Para ella el Estado Español tiene un carácter profundamente antidemocrático y no está cumpliendo con una de las bases de la democracia como es la separación de poderes. Bereziartua muestra su solidaridad con los encausados y rechaza todo el procedimiento judicial. Alain Coloma aclara que no se puede negar que la legislación española y cualquiera internacionalmente con criterios legislativos avisó de que esto iba a pasar. El colaborador añade que una cosa es que Justicia y Gobierno coincidan en los criterios y otra cosa es la separación de poderes. Coloma afirma no estar de acuerdo con todo lo que está pasando judicialmente pero, en su opinión, hay unos políticos que han metido a Cataluña en un callejón sin salida. Se solidariza con el pueblo catalán porque cree que necesita un gobierno que le saque de la división y del enfrentamiento, de la fuga de empresas, de la falta de prestigio internacional y añade que España necesita volver a pactar con Cataluña otra forma de relación jurídico-política.

La colaboradora declara que ante la manifiesta falta de garantía de un procedimiento justo, el exilio es una decisión personal pero ella lo entiende y subraya también que los países que les están acogiendo no iban a proceder con esas órdenes de detención internacional. Bereziartua asegura que la ley tiene que estar al servicio de los intereses de la ciudadanía. Ante la decisión de votar, explica que no va a valorar el porcentaje de quienes lo han hecho pero que es una masa de gente lo suficientemente importante. Concluye diciendo que la única manera de avanzar ha sido desobedecer. El contertulio expone que el juez dice que tienen que entrar en la cárcel por excesivo riesgo de fuga y que el que tiene ética es Junqueras que lleva en la cárcel mucho tiempo.