El PP no logra sacar adelante su moción sobre el derribo de Errekaleor

23/03/2018

El Partido Popular no ha logrado que se aprobara la moción en la que instaba al Gobierno Urtaran a ejecutar cuanto antes el derribo del barrio de Errekaleor.

Los votos de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, a quienes también se les ha rechazado una enmienda alternativa con un mensaje de fondo similar al del PP, junto a los de Euskal Herria Bildu, Podemos e Irabazi han tumbado la iniciativa del grupo político de Leticia Comerón, que ha acusado al alcalde de tener miedo a tomar decisiones. El debate básicamente ha sido un continuo reproche entre Miguel Garnica, concejal del PP e Itziar Gonzalo, edil del PNV sobre quién ha hecho más contra los "okupas".

Garnica le ha dicho a Gonzalo que no han presentado ninguna denuncia, ninguna demanda; que quieren marear, quieren ganar tiempo, ver si se pueden escapar; tienen miedo escénica a tomar decisiones. Gonzalo le ha replicado que no pueden citar ni una sola medida acordada durante su legislatura de la mínima envergadura de las que el PNV ha adoptado, ni una sola... Y ha añadido que ellos sí que están haciendo lo que el PP no hizo.

PP y PNV han discrepado sobre la fórmula de derribo de Errekaleor pero la oposición -Oscar Fernández, de Irabazi; Jorge Hinojal, de Podemos y Félix González, de EH Bildu- les han reprochado que su objetivo final sea derribar el barrio. Los concejales de la oposición han señalado que el mejor camino es el diálogo y mantener un barrio vivo y con color y que unos y otros apuestan por cargarse este proyecto. El PSE ha recordado que el Gobierno Municipal intentó negociar con los "okupas" pero que se negaron a aceptar otras soluciones que no fueran Errekaleor.