araba gaur 13.30h

Cara a Cara 26-3-2018

Ignacio Funes: "Los políticos gestionan un ciclo de neoliberalismo bestial"

26/03/2018

Ignacio Funes y Ramón Garín se pronuncian sobre las palabras en Radio Euskadi de la rectora de la Universidad del País Vasco. En ellas ha hablado de los jóvenes universitarios y su futuro laboral.

La rectora de la UPV, Nekane Balluerka, ha manifestado que no se puede permitir que los jóvenes formados en la Universidad, con grados o masters incluso, cobren en torno a los 1.000 euros, que el talento así se va. Ignacio Funes opina que el mercado laboral establece esa realidad de ahí que lo de no se puede permitir, no es justo, para él sobra. Y añade que las herramientas en el mundo de la contratación imponen esa realidad y a los jóvenes se les ofrecen 1.000 euros y los tienen que coger. Ramón Garín cree que la inversión pública por cada alumno que saca un grado universitario o un doctorado es enorme. Él sabe lo que cuesta la Universidad privada, que es un disparate, dice y afirma que en la Universidad pública, que son la mayoría de los alumnos, la sociedad tiene que hacer un gasto enorme con ellos y después los abandona. Y piensa que la señora Nekane podría no protestar y completarles con una cantidad incrementando un poco más el coste del universitario. El colaborador habla de un aporte que tiene que llegar también de lo público para sacarles muchísimo más rendimiento.

Funes explica que un chaval o una chavala va al mercado y se encuentra con un sistema capitalista que busca el mayor rendimiento y no solamente les pagan 1.000 euros sino que tienen horario de entrada y no de salida. El contertulio asegura que los políticos gestionan un ciclo de neoliberalismo bestial que es lo que hay, lo que era imposible hace 25 o 30 años. Garín replica que antes un licenciado tenía un sueldo digno y una cierta consideración, un cierto respeto... Insiste en que si se han invertido en un señor, una señora 20-21 años por qué no se invierte un poquito más en ellos con una ayuda de la Administración durante un tiempo limitado. Ignacio Funes aclara que todas las reuniones del G-7, del Banco Mundial están diciendo que hay que pagar más pero se pregunta por qué se va a pagar más si se puede pagar menos. Ramón Garín cierra el turno de intervenciones declarando que quien tiene que compensarlo es la Administración.