araba gaur 13.30h

Cara a Cara 27-3-2018

"Sobre la trata de mujeres, no queda otra que hablar de violencia machista"

27/03/2018

Iñaki Ruiz de Galarreta e Igor Goikolea conversan acerca de la operación de la Ertzaintza, con 3 personas detenidas por obligar a prostituirse a 4 mujeres en 2 pisos de Vitoria-Gasteiz.

Los colaboradores se refieren también a los presupuestos generales del Estado y opinan sobre si saldrán o no adelante. Respecto a la primera de las cuestiones, a la operación de la Ertzaintza, Iñaki Ruiz de Galarreta cree que sigue siendo aberrante que a estas alturas ocurran este tipo de cosas. Y añade que todavía tengamos a gente que obliga a mujeres a prostituirse para conseguir dinero es muy triste. Igor Goikolea recuerda que el 8 de marzo, día internacional de la mujer, ha sido una fecha histórica pero que sobre la trata de mujeres, no queda otra que hablar de violencia machista. Para él hay que diferenciar que hay trabajadoras del sexo obligadas y otras voluntarias. El colaborador señala que se habla solo de estos detenidos pero habría que poner el enfoque en los usuarios, los clientes, que tienen parte de la culpa.

Ruiz de Galarreta vuelve a la cuestión para aclarar que como no lo vemos todos los días no nos hacemos a la idea de hasta donde llega y que es un tema tabú del que se habla poco y habría que darle más luz. El contertulio asegura que desde alguno colectivos se ha hecho hincapié en que habría que legalizar la profesión para que estén las que quieran estar y no quien esté obligada. Goikolea, al hilo de la cuestión, afirma que hay que regularizar todo el trabajo de estas personas, de las trabajadoras del sexo, y afortunadamente últimamente se están dando bastantes pasos. Y compara esa violencia con la del iceberg, que lo que se ve encima del agua son agresiones, insultos, palizas y por debajo hay un montón que no sería posible eso de arriba sin lo de abajo y ejemplo de ello puede ser la trata de mujeres.

El periodista pregunta si va a haber o no presupuestos generales del Estado. Iñaki Ruiz de Galarreta dice que como ahora no me votas los presupuestos pues recurro a la presión con los presupuestos vascos. Igor Goikolea explica que tiene dudas y que aunque no es el clima idóneo para el PNV no da todo por perdido.