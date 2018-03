araba gaur 13.30h

Cara a Cara 28-3-2018

Igor Marín: "Yo creo que tendremos presupuesto en junio"

28/03/2018

Igor Marín y Mamen Alvarez responden a la pregunta del periodista acerca de si hay alguna posibilidad de aprobar los presupuestos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Igor Marín dice que todavía nadie ha dado un portazo definitivo y que es cierto que está más lejos que el año pasado y lo está, añade, porque se habla no solo de dinero sino también de sentimientos. Y asegura también que si alguien quiere apoyar los presupuestos del Estado, ése es el Partido Nacionalista Vasco pero no puede. El colaborador destaca dos cuestiones decisivas como son que el presupuesto de Euskadi está apoyado por el Partido Popular y que se están jugando inversiones millonarias en el País Vasco. Mamen Alvarez afirma estar un poco de acuerdo con Igor: Nadie ha dicho que no y si se superan los condicionantes, aclara, se podrán aprobar los presupuestos, ya que a nadie beneficia que no los haya.

El periodista interviene para comentar que el artículo 155 de la Constitución que está en vigor en Cataluña no tiene una agenda de resolución a corto plazo. Marín subraya que el presupuesto se aprueba en plazos y que lo que necesita el Gobierno es que el PNV no apoye las enmiendas a la totalidad tanto de Podemos como del PSOE, basta con que se abstenga, lo que va a pasar más o menos dentro de dos meses. El contertulio señala que gana tiempo el Gobierno para que Cataluña vuelva a la normalidad política y que decaiga el 155 y en junio se tiene que retratar el PNV. Los plazos son, en su opinión, más amplios de lo que aparentemente se ve. Igor Marín cree que habrá presupuesto en junio, lo que supone que la legislatura se vaya hasta el 2020. En caso contrario, de no haberlos, él piensa en una legislatura más corta, hasta el 2019, para convocar nuevas elecciones generales. Alvarez contempla que, en lo que afecta al PNV, puede haber los plazos necesarios para ir saliendo un poco del momento cerrado en el que se está en la actualidad.

A la hora de valorar los presupuestos, Marín cree que lo de los pensionistas es un parche para calmar a la calle y subraya que al PP le dan mucho miedo los pensionistas, las mujeres y otros colectivos que pueden movilizarse como médicos o funcionarios. Mamen Alvarez espera que sean receptivos a ciertas proposiciones, a escuchar no solamente a la calle sino a quien puede tener otras opciones, otras visiones.

