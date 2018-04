araba gaur 13.30h

Convenios para el Enclave

Firmado el acuerdo de colaboración sobre Treviño entre Álava y Burgos

03/04/2018

La firma se ha llevado a cabo en la biblioteca del Real Monasterio de San Agustín de Burgos. Se han repetido dos palabras en el acto como son colaboración política y personas.

El acuerdo firmado entre las dos diputaciones abarca la atención a personas mayores, la extinción de incendios, la violencia de género o las actividades culturales, entre otras cuestiones. El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico, ha declarado que importan las personas que viven en el enclave de Treviño y las que viven en los municipios de alrededor, de ahí que firmen 7 convenios dirigidos a ellas en el ámbito social, cultural, de igualdad de oportunidades, de la juventud y de ellos 3 dirigidos a cultivar el patrimonio.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho que este acuerdo no ha sido fácil porque además de la necesidad de voluntad política había dificultades técnicas. Pero lo importante es mejorar, ha subrayado, la situación de los ciudadanos de Treviño. El político vasco ha manifestado que no es necesario renunciar a las posiciones políticas, que ni lo ha hecho la Diputación de Burgos ni la de Álava y que ambas siguen manteniendo las mismas posiciones en cuanto a la resolución del enclave. Y ha añadido que, sin embargo, no corresponde a estas instituciones resolver esta cuestión ya que hay otros ámbitos como el Congreso de los diputados con competencias para la resolución del conflicto.