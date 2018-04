araba gaur 13.30h

Cara a Cara 4-4-2018

"Para un espectáculo circense del siglo XXI no hace falta tener animales"

04/04/2018

El periodista pregunta a los colaboradores, que en este caso son Eduardo Inclán y Mamen Alvarez, su opinión sobre el circo sin animales y también, de refilón, acerca del precio de los cines.

Eduardo Inclán asegura que el circo es un concepto que ha evolucionado tanto y que Vitoria tiene una legislación bastante avanzada en este aspecto. Su opinión es que para hacer un espectáculo circense del siglo XXI no hace falta tener animales. A Mamen Alvarez le parece totalmente fuera de lugar un circo con animales. De entrada está totalmente en contra de este tipo de circos. Esto le lleva a plantearse otro tipo de espectáculos como, por ejemplo, llevado al extremo la hípica o la reeducación de animales. La colaboradora considera que hay momentos en los que el uso de animales es bueno a nivel terapeútico; es una labor positiva y una utilización que se hace de ellos. El periodista interviene para señalar que el partido político Irabazi en el Consistorio de Vitoria-Gasteiz ha dicho que hay que impedir que los circos que vienen a la ciudad traigan animales aunque no los usen en sus espectáculos. Con ello recuerda que el año pasado, en fiestas, los elefantes no participaron en el espectáculo pero quedaron "aparcados" en el circo. Inclán subraya que en esta Comunidad Autónoma quien tiene la competencia en esa materia es el Gobierno Vasco y que el Ayuntamiento únicamente puede darle a Irabazi una cierta cobertura mediática pero nada más. Alvarez aclara que esto lo que va es a generar más dificultades porque un empresario de circo no va a saber qué hacer con algunos animales.

El periodista cambia de cuestión para referirse a un estudio de la organización de asociaciones de consumidores y usuarios FACUA que expone que las ciudades de Madrid, Barcelona, Oviedo, Guadalajara y Vitoria tienen los cines más caros del Estado durante los fines de semana y festivos. Eduardo Inclán comenta que Vitoria es una ciudad cara para cualquier cosa privada y que el cine tiene gastos como la digitalización. Mamen Alvarez corrobora que el cine es caro.