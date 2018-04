araba gaur 13.30h

Cara a Cara 5-4-2018

"Hemos olvidado el flirteo y queremos algo como el pago a una profesional"

05/04/2018

"Patas" e Iñaki Ruiz de Galarreta opinan sobre la prostitución. Una Asociación como Gizarterako ofrece ayuda a estas mujeres que son en su mayoría inmigrantes menores de 30 años.

Gizarterako atendió el pasado año en Vitoria a 120 mujeres procedentes principalmente de África y América Latina que han llegado en su mayoría engañadas y tienen que hacer frente a deudas o a las amenazas de redes. "Patas" opina que son datos que no sorprenden y que son mujeres la mayoría que no ejercen la prostitución por voluntad propia sino como una obligación hacia esas mafias. El colaborador destaca que existe una clientela cada vez más joven y son generaciones que adoptan como objeto a la mujer. Iñaki Ruiz de Galarreta subraya la labor de la Asociación, complicada y difícil y que tiene todo el mérito del mundo. Para él que cada vez sea menor la edad de la clientela supone que nos hemos olvidado del ligoteo, del flirteo -dice- y queremos algo que sea mucho más inmediato y pago los servicios de una profesional.El contertulio pide poder legalizar esto de la prostitución y que esté mucho más controlado y añade que la parte oscura lleva a que haya muchas más mafias.

"Patas" cree que es un debate largo y que la situación de absoluta ilegalidad provoca lo que ya conocemos. Si se habla de mafias -explica-, hay también mucha connivencia policial y en muchos locales de carretera "se pone la mano". El analista de la actualidad indica que es una situación tan normalizada y tan admitida, que en el mejor de los casos se quiere mirar a otro lado. Ruiz de Galarreta insiste en que es algo ilegal que da lugar a que haya mafias, que no haya una protección específica para estas personas y aclara que si se legaliza va a dedicarse a la prostitución quien realmente quiera no alguien por obligación. "Patas" expone que si se sale a otros sectores se está explotando a la mujer legalmente de alguna manera tan lamentable que, realmente, no se sabe adonde se va a llegar con esa falta de regulación.