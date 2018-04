araba gaur 13.30h

Cara a Cara 9-4-2018

"Hay que trabajar con gremios y colectivos para que esto no vaya a más"

09/04/2018

El fin de semana deja el poso del altercado protagonizado por jóvenes que salían de madrugada de una discoteca en la calle Dato frente a la estación de RENFE.

El resultado ha sido 7 detenidos y 7 policías contusionados. Se trata de una discoteca con un historial de sanciones por organizar fiestas con menores de edad o por exceso de ruido. Eduardo Inclán habla de crear una Comisión para trabajar en un registro de los grupos más conflictivos para hacerles entender que la ciudad no va a tolerar que se sigan produciendo altercados contra la Policía. Y añade que ellos, los jóvenes, quieren disfrutar de la noche pero que la ciudad no está a su disposición. Cerrar es para el colaborador la última opción. Ignacio Funes señala que existe una colisión de intereses entre el derecho al descanso y el derecho al ocio. Son formas de entender el ocio que, en su opinión, se han ido extendiendo con gente que sale a las 11 o las 12 de la noche. El contertulio piensa que es un altercado más; lo que le preocupa es el motivo por el que se llegó a ese enfrentamiento y explica también que no debe haber menores consumiendo.

Inclán cree, en cambio, que se ha roto una barrera cuando un gran grupo de gente se enfrenta directamente a la Policía. El analista de la actualidad comenta que no se puede permitir dar la imagen de que como son las 6 de la mañana está permitido tirar sillas a la Policía y herir a agentes. Y recuerda que han sido unos incidentes que han alterado la calle Dato hasta General Álava. A Funes le parece que hay que verlo con una cierta distancia y puntualiza que, en ningún momento, justifica que se les tirase sillas a los agentes. El colaborador aclara que hay unos problemas históricos, que se han dado también en la Cuchi y se han tomado medidas. Eduardo Inclán puntualiza que a nivel social, a nivel de grupo, con la Policía uno no se tiene que enfrentar en ninguna circunstancia y expone que hay que dejar claro que aquel que se enfrenta a la Policía tiene que sufrir un castigo. Inclán insiste en que no hay que cerrar discotecas todavía y hay que trabajar con los gremios y con los colectivos para evitar que esto vaya a más y repite que hay que evitar que vaya a más.