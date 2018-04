araba gaur 13.30h

"Era hora de echar a esta gente de FCC, que me recuerda la palabra mafia"

Eduardo Inclán e Igor Goikolea opinan sobre la noticia anticipada por Radio Vitoria y confirmada por el alcalde de la ciudad: La renuncia al contrato de limpieza de la UTE formada por FFC y GMSM.

Eduardo Inclán cree que ante la mala relación entre la empresa y el Ayuntamiento, se ha decidido romper el contrato y buscar una empresa nueva. Y añade que el contrato de Vitoria se está convirtiendo en algo que muy pocas empresas van a querer porque luego hay conflicto para quienes dan el servicio. El periodista Ismael Diaz de Mendibil interviene para puntualizar que Bildu piensa que va a ser un nuevo concurso el que se va a hacer hecho a la carta para que FCC se vuelva a presentar y gane más dinero. El colaborador responde que lo que le parece es que FCC no tendrá muchas ganas de presentarse y de lo que sí tendrá ahora mismo es de que las cosas se tranquilicen. Igor Goikolea lo califica de buena noticia y dice que ya era hora de echar a esta gente de FCC que le recuerda bastante, le viene a la cabeza la palabra mafia. Su apuesta es por una gestión directa, al menos por estudiar esa posibilidad, dejando fuera a las subcontratas. Para argumentar su opinión habla de los últimos informes que hay en el Ayuntamiento en los que la gestión directa sería un 10% más barata, lo que son -comenta- muchísimos millones anuales; una barbaridad de dinero.

A Eduardo Inclán la comparación con la mafia le parece bastante grave, le parece muy triste aunque sí reconoce que son empresas grandes. Para él, hace años, la gestión directa en Vitoria suponía más dinero y más sueldos. Goikolea insiste en que den la posibilidad de estudiar la gestión directa. Inclán apunta a que EH Bildu cuando gobernó en San Sebastián tampoco hizo una gestión directa. El contertulio subraya que no se puede estar siempre experimentando en Vitoria, que experimente Bildu donde gobierna y luego diga cómo funciona. Goikolea cita en esa apuesta por la gestión directa no solo a Bildu sino también a Irabazi y al PSOE. Eduardo Inclán termina recordando que por muchas huelgas que haya habido FCC "no ha dejado tirado" a Vitoria, que el servicio a la ciudadanía se ha dado y no se ha llegado a parar durante semanas.