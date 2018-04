araba gaur 13.30h

Política Municipal

Bildu asegura que va a tomar la iniciativa ante la inacción de Urtaran

10/04/2018

La finalidad que persigue Euskal Herria Bildu es que durante los próximos tres meses puedan activarse, dice, las políticas de calado que Vitoria necesita y que el alcalde no pone en marcha.

La formación soberanista impulsará actuaciones en movilidad, en empleo digno, en la lucha contra la segregación escolar y a favor del euskera. La portavoz municipal de Bildu en la capital alavesa, Miren Larrión, asegura que este partido no va a resignarse a que el Gobierno Municipal cierre en blanco la legislatura y a que el alcalde no saque a concurso las obras del Gasteiz Antzokia o no ponga en marcha una solución de transporte eficaz que comunique a los barrios de Salburua y Zabalgana.

Larrión declara que hace falta junto al día a día tener previsiones y proyectos de calado y eso, en su opinión, no ha sido posible. De ahí que vayan a intentar que se haga, tratarán de tomar la iniciativa, ante la inacción de Gorka Urtaran de tener un planteamiento de ciudad. Junto al euskera y al Gasteiz Antzokia, la apuesta de Bildu es un bus exprés a Salburua y Zabalgana. La formación abertzale se compromete también a defender el empleo de calidad, a intentar que los trabajadores de las contratas municipales cobren salarios mínimos de 1.200 euros y van a luchar contra la segregación en los centros escolares.