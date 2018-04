araba gaur 13.30h

Cara a Cara 13-4-2018

"Yo, mañana, no me voy a poner en modo okupa sino en modo republicano"

13/04/2018

Cristina Bereziartua y Alain Coloma hablan sobre la autogestión y la ocupación en Vitoria con motivo de la organización del Okupatour. La visita turística es un recorrido por los espacios ocupados.

En un día tan señalado como el de la República, mañana sábado, se ha organizado el Okupatour. Los organizadores pretendían realizarlo en el popular "trenecito", el tren turístico pero no va a ser posible al no haber obtenido los permisos necesarios. La organización de la iniciativa se mantiene, de todos modos, con salida a las once de la mañana de la plaza de la Virgen Blanca. A Cristina Bereziartua le hubiera gustado participar pero no puede al tener otros compromisos familiares. El periodista Ismael Diaz de Mendibil señala que se ha prohibido el recorrido en tren. Alain Coloma cree que no se justifica el objeto de la acción y que en ese recorrido en tren había partes que eran peatonales, otras que obstruían el tráfico... El colaborador comenta que él, mañana, no se va a poner en modo okupa sino en modo republicano. Se considera, de todos modos, un defensor de la legitimidad del movimiento de autogestión, en el que tiene que haber, eso sí, un mínimo que cumplir. Y añade que, aquí, ese mínimo no se ha cumplido con una parte de lo que quieren hacer, que es un tren en concreto.

Cristina Bereziartua explica que se podría dar un plazo para subsanar y corregir las deficiencias que puede haber e insiste en que si hay voluntad se puede subsanar y facilitar que se realice el recorrido sin ningún tipo de problemas. Alain Coloma bromea diciendo que si hay voluntad es posible matricularse 3 meses después en un máster. La colaboradora replica que no se puede comparar esto con el máster de Cifuentes. Y el contertulio expone que la voluntad puede llegar a todo, que el problema es del recorrido y que en ningún momento ha habido un cambio del mismo. Las intervenciones terminan recordando que mañana es un 14 de abril, "Día de Salud y Libertad".