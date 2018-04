araba gaur 13.30h

Concejos de Álava

El PP ve un posible caso de enaltecimiento del terrorismo en una revista

16/04/2018

Se trata de la revista "Herrian" que edita la Asociación de Concejos de Álava en la que aparece, en su último número, una entrevista a la madre de un preso de ETA.

Entre los contenidos de la publicación hay una entrevista a la madre del preso de Araia, Igor Martínez de Osaba. La portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales de Álava, Ana Morales, ha mencionado el artículo en el que se califica al preso de ETA como "preso político" y se dice que "luchó por conseguir una sociedad más justa". La procuradora de este partido político ha recordado que este preso es el autor material de los disparos que acabaron con la vida de Alfonso Parada, asesinado en Vitoria en 1998, y que también está en la cárcel por conducir una de los dos furgonetas cargadas con 1.500 kilos de explosivos que se dirigían a Madrid en la denominada "caravana de la muerte".

La juntera del PP ha pedido a la Diputación Alavesa que deje de financiar esta revista "Herrian" de ACOA, Asociación de Concejos de Álava, y ha manifestado que el dinero público de todos los alaveses no puede ir a financiar ni un minuto más esta publicación. Los populares opinan también que la Diputación de Álava debe desmarcarse inmediatamente del contenido de esta entrevista que es absolutamente indigno, explican, para las víctimas del terrorismo y para una familia alavesa que hoy está destrozada al leer el contenido de la revista. En sus declaraciones, Ana Morales subraya asimismo que la Diputación Foral de Álava tiene que estar con esa familia y no tiene que estar ni un minuto más con el contenido de esta revista. Morales no descarta llevar a los tribunales esta entrevista bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo, una opción que desde el grupo juntero "se está estudiando".