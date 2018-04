araba gaur 13.30h

Cara a Cara 17-4-2018

"Tiene que haber una sanción administrativa al colectivo de los carteles"

17/04/2018

Eduardo Inclán e Igor Goikolea toman partido en el cruce de reproches entre EH Bildu y el Gobierno de Gorka Urtaran sobre las multas impuestas al movimiento feminista por la colocación de carteles.

Unas multas que suman un total de 1.450 euros y que ha tramitado el Departamento de Espacio Público por colocar 13 carteles en los que se hacía un llamamiento a la huelga de mujeres del 8 de marzo. La concejala de Bildu, Ane Aristi, ha denunciado que Vitoria es la única ciudad del Estado en la que se ha multado y el concejal del equipo de Gobierno, Iñaki Prusilla, ha defendido que se ha cumplido la Ordenanza. Aristi ha comentado con ironía que esa multa es la aportación que hace el Ayuntamiento a la mayor movilización feminista que se ha conocido en esta ciudad. Prusilla le ha planteado la cuestión acerca del criterio a utilizar para sancionar estas actuaciones, si lo que le gusta a EH Bildu o lo que realmente se traslada desde la Inspección de Residuos a través de un acta.

Eduardo Inclán señala que el concejal puede modular la sanción entre leve, grave y muy grave pero ha habido una falta, un acta diciendo que esto está mal hecho y tiene que haber un castigo, añade. El colaborador considera que se le puede dar un carácter menos grave pero que los técnicos han analizado que hay una falta y tiene que haber una sanción administrativa al colectivo responsable de los carteles. Igor Goikolea dice que no sabe si al Ayuntamiento de Gasteiz le da miedo el movimiento feminista o habla mucho en público y en casa no lo ve tan claro. El contertulio afirma no conocer ninguna huelga sin carteles en la calle y aclara que tiene que ser Gasteiz el único sitio donde sancionen. Y apunta también a que han sancionado 13 carteles y se habrán puesto más de 1.000. Unas multas que el movimiento feminista ha denunciado, subraya, y que han llegado a Bilgune Feminista que es uno de las decenas de colectivos que participan en ese movimiento.

Inclán replica que si pones carteles fuera de las zonas habilitadas o en la vía pública corres el peligro de que te sancionen y si el movimiento feminista dice que no fue hay un periodo de alegaciones porque -recalca- si hay una normativa es para cumplirla. Goikolea anima a la gente a que baje a la calle, saque fotos y las envíen al Ayuntamiento de Gasteiz. Se pregunta el motivo de que no haya sanciones en las fiestas de los barrios con los carteles del propio Ayuntamiento.