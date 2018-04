araba gaur 13.30h

Cara a Cara 19-4-2018

"Con las salinas me parece que se han hecho las cosas muy bien"

19/04/2018

Iñaki Ruiz de Galarreta y "Patas" hablan hoy del reconocimiento a las salinas de Añana y del fin de ETA. Una noticia que adelantaba ETB -Euskal Telebista- anunciando la disolución de la organización.

El periodista Ismael Diaz de Mendibil presenta el debate comentando que hoy las salinas han recibido un reconocimiento mundial como patrimonio agrícola europeo por parte de la FAO, organización de las Naciones Unidas. Iñaki Ruiz de Galarreta afirma tener amigos que están viviendo en Añana y se dedican a las salinas. Su conclusión es que le parece que se han hecho las cosas muy bien y este reconocimiento lo atestigua. Y añade que se hace turismo, que cada vez va a más y se da a conocer este lugar que califica de bonito, maravilloso, lo que cree que es muy importante. "Patas" alude a las salinas como parte de la Araba desconocida ya que, en su opinión, parece que para los capitalinos solo existe el pantano y poco más. Se acuerda de cuando aquello estaba en ruinas, muy abandonado y alude a un reconocimiento internacional de una zona de tantas que hay en Araba que parece que están ocultas para la propia población alavesa. El periodista recuerda que vino de la Catedral de Santa María la idea de recuperar las salinas. Ruiz de Galarreta destaca la importancia de dar a conocer otras zonas para el turismo y no quedarse solo en Vitoria, Rioja y las salinas. El periodista vuelve a intervenir para asegurar que muchos de los visitantes descubrirán un sistema de elaboración de sal absolutamente desconocido para todos ellos. "Patas" advierte como algo llamativo que con los sueldos de ahora algunos no pueden comprar ni un kilo de sal de Añana.

El periodista introduce ahora la noticia relacionada con la disolución de ETA el primer fin de semana del mes de mayo. "Patas" señala que es una buena noticia, a pesar de las trabas de la política penitenciaria, del tratamiento a los presos... que no facilitan su disolución. Y asegura también que hay que alegrarse porque, a pesar del Gobierno Español, habrá una decisión histórica. El colaborador aclara que se sabe quien ha dado pasos y quien no los ha dado y que se sabe, a estas alturas, que el Gobierno Español no ha reconocido sus múltiples atentados en diferentes formas como asesinatos, muertos y torturas. Iñaki Ruiz de Galarreta espera que la disolución sea rápida, valiente y que no se vuelva a repetir lo sucedido. Para "Patas" es importante ir cerrando heridas y habría que hacer un ejercicio de todas las partes del sufrimiento causado y del reconocimiento de lo que se ha hecho.