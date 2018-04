araba gaur 13.30h

Cara a Cara 20-4-2018

"Nosotras no podemos hacer más que denunciar y protegernos"

20/04/2018

Cristina Bereziartua y Alain Coloma reaccionan ante el doble asesinato de dos mujeres, madre e hija, en el vitoriano barrio de Lakua. El varón autor del doble crimen había sido pareja de la joven.

Todo ha sucedido esta mañana en la conocida calle Julián de Arrese. Cristina Bereziartua dice que ahí ha crecido y le afectan más estas noticias. Se indigna también porque cree que las instituciones no hacen lo suficiente con el tema de la violencia machista. Una alternativa que plantea es que se podría dar más legitimidad al movimiento feminista al que, dice, las instituciones un día felicitan porque hace un gran trabajo y al día siguiente multan porque ha puesto unos carteles. La colaboradora afirma que no lo puede entender. Alain Coloma asegura que como hombre opina demasiado y solo le queda escuchar. Y añade que hoy estaba pensando de qué se hablaría pero lamentablemente se tiene que hablar de algo por lo que está tremendamente afectado. El periodista Ismael Diaz de Mendibil puntualiza que la mañana está totalmente marcada por esto y que hay otros hechos que son imposibles de olvidar como lo ocurrido en la calle Libertad...

Alain Coloma prosigue aclarando que cuando se vive en una sociedad que empuja a un hombre a pensar que una mujer es de su propiedad, esa sociedad no está bien y hay que empezar a aceptarlo. Y subraya que hace muchos años que tenía que haber habido un pacto de Estado para elevar mucho más el problema de la violencia de género y la desigualdad general de la mujer. Para él el movimiento feminista es un movimiento igualitario que no exige más que lo que es justo, normal y que el sentido común indica que lo menos común o lo menos con sentido es que todavía no se haya conseguido en pleno año 2018. El periodista recuerda el llamamiento de la Junta Municipal de Portavoces a concentrarse esta tarde, a las siete y media, en la plaza Nueva y como el movimiento feminista de Gasteiz ha activado el protocolo de las mujeres contra las agresiones machistas y mañana habrá una manifestación. Cristina Bereziartua explica que quien más legitimidad tiene a la hora de convocar sigue siendo el movimiento feminista que lleva décadas luchando... Coloma lamenta tener un viaje y no poder estar en la concentración. Bereziartua expone que le gustaría preguntar a los hombres cuando terminará esa lacra y que hasta que los hombres no decidan terminar con ello, las mujeres no pueden hacer más que denunciar y poner medios para protegerse. El contertulio cierra las intervenciones declarando que como hombre se siente avergonzado.