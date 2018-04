araba gaur 13.30h

Cara a Cara 23-4-2018

"Me da vergüenza tener una Justicia tan lenta, pesada, torpe e injusta"

23/04/2018

Ignacio Funes y Ramón Garín tratan hoy dos cuestiones de actualidad. Una de ellas es la próxima sentencia por la violación grupal de los Sanfermines; la otra, la prisión permanente revisable.

El periodista Ismael Diaz de Mendibil pregunta a los colaboradores acerca de si hay tema de conversación sobre la sentencia por violación que se va a conocer el próximo jueves. Ignacio Funes asegura que el juicio fue un espectáculo mediático y que este tipo de hechos ocultan otros datos importantes. Y hace referencia a la memoria del Consejo del Poder Judicial que cita 166.260 denuncias en el 2017 por violencia de género. El colaborador comenta que es el tema que no puede tapar una sentencia que espera que sea ejemplar, que responda a los hechos que se están juzgando. Ramón Garín interviene para explicar que como ciudadano de este país le da verguenza tener una Justicia tan lenta, tan pesada, tan torpe y tan injusta. El contertulio recuerda que el juicio, que no parece excesivamente complejo, se celebró en noviembre y han tardado cinco meses en dictar sentencia. Su petición es que la Justicia sea rápida, ejemplar y que no se estén pudriendo los temas entrando muchísimos más asuntos de los que salen sentenciados en los Juzgados. Y alude a un ministro que decía que esto es un cachondeo. Funes expone que hoy los jueces, fiscales, se están movilizando porque tienen los Juzgados completamente atascados.

El periodista cambia de asunto para preguntar acerca de la prisión permanente revisable. Ignacio Funes afirma estar en contra de esa medida que le parece una cadena perpetua camuflada y aclara que va en contra del espíritu de la ley penitenciaria que plantea que las personas se pueden recomponer y tener una segunda oportunidad. Ramón Garín opina, en cambio, que hay delitos que tienen que tener una sentencia ejemplar para ver si así se cometen menos. El analista de la actualidad menciona que se aplica muy poco y que cree que ha habido una sola condena por ese tipo de pena. Para él no es una pena eterna sino una pena muy larga. Funes interviene de nuevo para contar que la prisión permanente revisable tiene elementos políticos pero que es algo ideológico. Garín entiende que quien ha sufrido una desgracia en su familia con este tema pida para quien ha delinquido que no vuelva a ver la luz.