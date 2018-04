araba gaur 13.30h

Cara a Cara 24-4-2018

"Una institución no debe estar en un acto del final del terrorismo etarra"

24/04/2018

Igor Goikolea y Eduardo Inclán se posicionan sobre el acto del 4 de mayo que en Cambo va a anunciar el fin de ETA. El Gobierno Vasco ya ha dicho que no acudirá.

Igor Goikolea afirma que el Gobierno Vasco no va a estar pero el Partido Nacionalista Vasco sí que ha dicho que va a acudir. El colaborador cree que tampoco hay que fijarse solo en las instituciones sino también en la amplia representación que va a haber ese día. Y añade que el acto del 4 de mayo mostrará la voluntad de un día histórico para avanzar de una vez por todas. Eduardo Inclán asegura que el Gobierno Vasco no tiene que estar presente, que cualquier institución pública no debe estar en un acto que sirva de propaganda para el final del terrorismo etarra. Él opina que en el caso de los partidos políticos cada uno decidirá cual es su posicionamiento.

Goikolea insiste en que es un hecho histórico, importantísimo, que el 4 de mayo se disuelve una organización armada y que es un acto mirando mucho más al futuro. El contertulio menciona la cuestión de la dispersión de presos y trae a su memoria una frase de Borja Sémper diciendo que si ETA se disuelve la dispersión sería cosa de 48 horas. Inclán explica que ETA fue derrotada por las fuerzas democráticas y que cualquier movimiento que quiera romper con eso es querer hacer un cambio del relato. Para él lo del 4 de mayo es un canto del cisne y pide a ETA que se entregue, colabore con la Justicia y ayude a resolver los crimenes pendientes de toda España. Sobre la dispersión expone que todo movimiento de presos tiene un proceso administrativo en Instituciones Penitenciarias, no es un favor dado por un acto en Cambo el 4 de mayo. Igor Goikolea cierra el turno de intervenciones aclarando que en el año 2018 parece que se quiere imponer un relato y que el relato tendrá que ser escrito entre diferentes personas, diversas opiniones como las que estarán ese 4 de mayo en Cambo.