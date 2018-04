araba gaur 13.30h

EH Bildu no considera oportuna la financiación pública del Cristo de López

25/04/2018

El encargo de un Cristo crucificado al artista Antonio López llegará la próxima semana a las Juntas Generales de Álava. EH Bildu quiere saber en qué consiste su financiación pública.

En la financiación de esta primera obra religiosa del prestigioso artista que se instalará en la Catedral Nueva, participan el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y la Fundación Vital. EH Bildu quiere saber si se trata de una compra o una financiación o de qué partida foral saldrá el dinero. A esta formación política, además, no le parece una obra novedosa y tampoco considera oportuno que se financie así a la Iglesia.

El procurador en Juntas Generales por EH Bildu, Iñaki Ullibarri, ha comentado que no está clara la cantidad que va a poner Diputación ni de qué partida va a salir, si es de Cultura o del diputado general, y si va a suponer que otras partidas no se ejecuten o cuál es la situación. Y ha añadido que entienden que hay demasiadas dudas sobre algo que no comprenden muy bien, cual es el objetivo final. La pregunta sobre este proyecto estará en el orden del día del próximo pleno de las Juntas Generales de Álava.