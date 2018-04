araba gaur 13.30h

Cara a Cara 26-4-2018

Ruiz de Galarreta:"Tenía que haber sido una sentencia de violación, seguro"

26/04/2018

Iñaki Ruiz de Galarreta y "Patas" hablan de la sentencia que se ha conocido a mediodía de hoy con 9 años de cárcel a sus autores por lo que los tribunales han considerado abusos sexuales a una joven.

Una sentencia que dice que no hubo violación ni agresión a la joven en Sanfermines sino solamente abusos sexuales. Iñaki Ruiz de Galarreta cree que es indignante y que de nuevo se vuelve a poner de manifiesto que, en algunos estamentos judiciales, el tema de las violaciones está muy por detrás de la sociedad, de lo que tiene que ser. Y califica el resultado de la Justicia de decepcionante, mucho, muchísimo. El colaborador comenta que esta chavala no se merecía esto y tenía que haber sido una sentencia de violación, seguro.

"Patas" señala que hay muchos epítetos para calificarlo como vergüenza, burla... Lo importante no es para él tanto la diferencia de años de cárcel sino el concepto como tal. El contertulio recalca que uno de los jueces tiene un voto particular a favor de la absolución. Se abren vías, en su opinión, para recurrir al Supremo y es posible encontrarse dentro de un año o año y medio con la absolución por parte del tribunal. "Patas" insiste en el hecho de que hay un guardia civil y un militar entre los juzgados y no entiende como no se considera un agravante el cargo en el caso de estas dos personas.

Ruiz de Galarreta piensa que la indignación tiene que correr por todos los lados y que es aberrante como alguien puede determinar que eso es algo consentido. Y cree también que es indignante por unos hechos que son brutales para esta chica y dan la medida del talante de los jueces en este juicio.

"Patas" opina que la Judicatura de Navarra se lo tiene que mirar mucho, que las acusaciones intentarán que se considere agresión sexual y destaca la mayor concienciación social, una mayor respuesta ante las agresiones sexuales.

El periodista Ismael Diaz de Mendibil cierra el turno de intervenciones subrayando la sorpresa ante esta sentencia en la que el Tribunal considera que hubo abusos, sí pero violación o agresión, no.