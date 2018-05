araba gaur 13.30h

Cara a Cara 7-5-2018

"Una ciudad como Vitoria no se puede permitir el lujo de tener pobres"

07/05/2018

Ramón Garín e Ignacio Funes debaten sobre la pobreza como consecuencia de un debate anterior en el Ayuntamiento de la capital alavesa sobre esta cuestión.

El debate en el Consistorio se ha producido a instancias del Partido Popular que ha denunciado que la pobreza aumenta en esta ciudad con un máximo histórico. El concejal socialista y miembro del equipo de gobierno, Peio López de Munain, le ha respondido aludiendo a la reforma laboral impulsada por este partido que ha hecho que los trabajadores de este país -ha dicho- sean pobres. Hay dos documentos sonoros del PP y del PSE acerca de este asunto.

Ramón Garín asegura que no sabe quien tiene la culpa pero le parece muy triste esta situación y explica que una ciudad como Vitoria no se puede permitir el lujo de tener pobres. El colaborador añade que si hay que aumentar las ayudas sociales que aumenten y señala que como ciudad solidaria que es en ella los políticos no deben buscar culpas sino soluciones. El periodista Ismael Diaz de Mendibil interviene para exponer que Euskadi está a la cabeza de la cobertura social en el Estado.

Ignacio Funes explica que son datos fiables en los que se puede recurrir a Cáritas, Banco de Alimentos, EUSTAT -Instituto Vasco de Estadística- para referirse a una pobreza cronificada. Y asegura que se puede decir que se sale de la pobreza en los grandes datos, en la macroeconomía, pero que eso no cala en el conjunto de la sociedad. El contertulio aclara que este fenómeno de trabajadores pobres se conocía en el modelo americano, ahora en Europa pasa lo mismo. En su opinión se puede estar trabajando y ser pobre, no tener posibilidades de llevar una vida mínima digna.

Garín recuerda que hay gente con jornada normal que cobra 400-500 euros y que hay también unos cuantos empresarios sinvergüenzas a los que hay que poner coto. Funes tacha de frivolidad hacer este tipo de emplazamientos como el que hace el PP sobre la pobreza. Ramón Garín recalca que la obligación del empresario es tener un beneficio lógico y que su gente llegue a trabajar bien comida, bien dormida y bien caliente, que es la manera de obtener el rendimiento adecuado.