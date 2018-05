araba gaur 13.30h

Cara a Cara 8-5-2018

"Los artistas no quieren pasar de la ciudad green a la ciudad grey"

08/05/2018

Igor Goikolea y Eduardo Inclán debaten sobre si es necesario regular la normativa del número de conciertos, de los horarios... en Vitoria-Gasteiz.

Igor Goikolea cree que no es necesario regularlo y que la normativa tiene unas lagunas impresionantes. De ahí que sea partidario de esos conciertos en los que se suele estar de acuerdo con los vecinos. En su opinión hay que estar muy orgullosos de la escena cultural y artística que hay en Gasteiz y esto -añade- supone un bloqueo donde no lo hay. Y recuerda que el otro día los artistas decían que no quieren pasar de la ciudad "green" -verde- a la ciudad "grey" -gris-. El colaborador piensa que no se puede hacer una ley tan genérica para una ciudad, Gasteiz, tan diversa.

Eduardo Inclán asegura que la normativa actual está desfasada y se debe actualizar. A su parecer puede haber determinadas fechas en el calendario con una mayor tolerancia: fiestas de Vitoria, los días alrededor de San Prudencio, la Semana del Jazz... y habla de una normativa local que está bastante atrasada en lo que se refiere a actuaciones teatrales, música y todo tipo de espectáculos. El contertulio explica que han fallado las formas por parte del Ayuntamiento de la capital alavesa: un mínimo, sí, es verdad pero mandar multas en mitad de agosto, de fiesta, es para él ridículo.

Goikolea ve que los conciertos del Kubik, Hell Dorado, Jimmy Jazz o incluso el Teatro Principal pueden pasar de una hora determinada, más allá de las once de la noche. Pero aclara que hay horarios que empiezan a las ocho o ocho y media y acaban antes de las diez de la noche e insiste en que se acuerdan de un modo natural con los vecinos. En la normativa expone que hay un vacío muy serio en el sentido de que Zabalgana y el Casco Viejo están al mismo nivel, lo que no le parece lógico. Inclán alude a las diferencias que existen en el Ayuntamiento de Vitoria en la misma materia ya que Cultura la llevan los socialistas por un lado y Medio Ambiente, los nacionalistas por otro.