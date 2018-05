araba gaur 13.30h

Cara a Cara 10-5-2018

"El terrorismo es un caladero de votos importante para el PP y Ciudadanos"

10/05/2018

Los colaboradores que intervienen en esta ocasión en el debate son "Patas" e Iñaki Ruiz de Galarreta. Se refieren a las dobles filas en los colegios y al pacto antiterrorista.

El periodista Ismael Diaz de Mendibil improvisa para los contertulios y les pregunta acerca de las dobles filas de vehículos en las entradas de los colegios. Les pregunta si hay que tener mano izquierda o aplicar el código de circulación. "Patas" pone como ejemplo la zona en la que viven sus padres donde hay un colegio con coches en doble fila estacionados no un minuto ni dos para dejar al crío sino quince, veinte o treinta. Iñaki Ruiz de Galarreta replica que si se apuesta por un transporte colectivo de calidad, las dobles filas en los colegios tienen que desaparecer.

A continuación, el periodista alude al pacto antiterrorista convocado por el Gobierno Español con ausencias de PNV, EH Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Ruiz de Galarreta señala que ahora que Ciudadanos le está pisando los talones al PP y que parece que hay un rifirrafe, tienen que sacar pecho con este asunto. Y añade que cree que están fuera de lugar este tipo de cosas. "Patas" cita a Rajoy para hablar del pacto antiterrorista como "un elemento de unidad de todos los que creen en la democracia, en la justicia y en España". El colaborador coincide con Iñaki Ruiz de Galarreta al asegurar que Ciudadanos está pisándole los talones al PP, con el aliento ahí en la nuca, y el pacto antiterrorista para hablar de un terrorismo que ya no existe le resulta paradójico. Para él si no hay cambios en la política penitenciaria lo que sigue anunciando el PP es que no cumple las leyes.

Ruiz de Galarreta explica que mientras ETA existía no se acercaban presos y ahora ETA se disuelve y se sigue en la misma. Su opinión es que el terrorismo es un caladero de votos importante tanto para el PP como para Ciudadanos. "Patas" aclara que cuando ETA deja las armas se pide una disolución y la cuestión es mantenerse de manera inmóvil y distante con la complicación de que ahora la batalla es quién es más español. Iñaki Ruiz de Galarreta opina que es más una reunión en clave electoral. Y "Patas" entiende que PDeCat -el partido democrata catalán- y Podemos saldrán de la reunión diciendo algo diferente. El periodista cierra las intervenciones apuntando a que habrá que esperar al término de la reunión del pacto antiterrorista.