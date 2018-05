araba gaur 13.30h

El alcalde de Gasteiz pide calma y promete negociación con la Policía Local

11/05/2018

El alcalde ha defendido al comisario jefe por su actuación del pasado domingo con motivo de la celebración del evento deportivo de la maratón Martín Fiz. Urtaran considera que fue la adecuada.

Se hizo el debido despliegue policial, en opinión del alcalde, ya que participaban más de 5.000 atletas y decenas de calles estaban cortadas. Gorka Urtaran ha dicho que casualmente no había ningún agente de la Policía Municipal dispuesto a hacer el refuerzo que permitiera librar a sus compañeros que solicitaban el permiso. De ahí que el comisario jefe -ha añadido- de forma profesional, adecuada y correcta no otorgara los permisos solicitados, lo que para él no significa que se incumpliera el acuerdo laboral con los agentes.

Los sindicatos, sin embargo, creen que impedir a los policías librar ese día fue un incumplimiento del acuerdo que puso fin, en febrero, a la huelga de celo y no descartan retomar, incluso, las movilizaciones. El alcalde les ha pedido un poco de calma, que se vuelva a la negociación, que no se planteen posturas maximalistas y que se siga trabajando por ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía gasteiztarra. El Departamento Municipal de Seguridad ha emplazado, en principio, a los sindicatos a mantener un encuentro el próximo 23 de mayo pero, públicamente al menos, el comité de la Policía no ha respondido aún.