Cara a Cara 14-5-2018

"Tenemos que responder a todos los actos de abusos, muertes, violaciones"

14/05/2018

Ignacio Funes y Ramón Garín hacen referencia a la publicación de una carta del exguardia civil de "La Manada" con críticas al relato de la víctima y a los ciudadanos.

Esta carta, publicada en "La Tribuna de Cartagena", censura las reacciones que se han producido al conocer la sentencia del caso que dejaba el delito en abuso sexual, no agresión sexual. Ignacio Funes considera que ya no es bueno que se hable del caso cuando hay una sentencia, unos recursos... y lo que toca ahora es hablar de lo que hay detrás de todo esto. El colaborador ve aspectos negativos y positivos. Uno negativo es, para él, que se cree un organismo amparado por el Ministerio en materia de leyes y se den cuenta, una vez constituido, de que están solo hombres. Otro positivo es, en su opinión, la organización de unas jornadas en Vitoria para no hacer un uso sexista de los patios en las escuelas, donde los chicos ocupan gran parte y las chicas, la periferia y poco espacio.

Ramón Garín dice que puede entender que el exguardia civil pretenda justificarse y que estos señores ya estaban condenados públicamente antes de que hubiese una sentencia. El analista de la actualidad no ahorra, sin embargo, calificativos al señalar que los miembros de "La Manada" son unos cerdos, unos sinvergüenzas, unos abusadores. Le parecen despreciables pero entiende que se quieran justificar como sea. Garín explica que cada vez son más las denuncias por acoso sexual, por violación y hay que seguir incidiendo para que no vuelva a ocurrir y si ocurre que las penas sean suficientemente duras como elemento disuasorio.

Funes recuerda que se venía denunciando en el ámbito político que hay planes para actuar pero no los recursos suficientes en un futuro. Y añade que se tiene que responder a todos los actos de abusos, muertes, violaciones. Garín se pregunta que a qué responde esta inmoralidad para que salgan a la calle los datos de la víctima. Ignacio Funes concluye opinando que un medio de comunicación no tiene ninguna justificación para sacar una carta como ésta.