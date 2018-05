araba gaur 13.30h

El Ayuntamiento suspende temporalmente limitar los conciertos en hostelería

15/05/2018

El gobierno de Gorka Urtaran va a esperar a que el Ejecutivo Autónomo le aclare como debe interpretar la ley vasca de espectáculos públicos. Después adoptará una decisión.

Será entonces cuando decida definitivamente si mantiene o anula la prohibición de celebrar más de dos conciertos al mes en los locales que no tienen licencia específica como bares, cafeterías, restaurantes o tabernas. El resto de la regulación, ha explicado el concejal de Medio Ambiente, se mantiene. Iñaki Prusilla ha dicho que hasta que no tengan esa respuesta dejan en "stand by" la aplicación en lo que se refiere al número de conciertos, no así en el horario. El límite de las diez de la noche se deriva de una ordenanza municipal, la de ruidos, y eso -ha comentado el edil- seguirá siendo de aplicación. Los locales, además, tendrán que seguir comunicando con 10 días de antelación todos sus espectáculos.

Ha sido la respuesta de Iñaki Prusilla a las muchas dudas que expresaba en el turno popular de la Comisión de Medio Ambiente el representante de Orbain Kultur Elkartea. Iker Zubia ha señalado que la inseguridad creada está provocando la cancelación de muchos conciertos. Este portavoz considera que esto es un recorte a la cultura de Gasteiz, que ya son muchos, cada vez más, los conciertos cancelados, y que la ciudadanía sepa que va a haber menos conciertos y, por lo tanto, menos cultura. Toda la oposición en bloque ha vuelto a reprochar al Gobierno de Urtaran haber creado un problema donde hasta ahora no lo había.